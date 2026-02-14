ארה"ב מתכוננת למבצע ממושך באיראן; בגלל האובך: זיהום האוויר בישראל שובר שיאים | סיכום השבת

על רקע המשא ומתן שיתחדש ביום שלישי הקרוב, סוכנות הידיעות "רויטרס" מדווח כי הצבא האמריקני נערך לאפשרות של מבצע ממושך באיראן במידה וארצות הברית תתקוף במדינה. האובך הכבד ששרר במרכז הארץ ודרומה במהלך סוף השבוע הביא לעלייה דמרטית ברמות זיהום האוויר, ותל אביב וירושלים הפכו רשמית לערים המזוהמות בעולם.

חקירה שבוצעה על ידי חמש מדינות באירופה טוענת שחיסולו של ראש האופוזיציה הרוסי, אלכסיי נבלני, בוצע על ידי רעל שמקורו בצפרדעים ארסיות באמזונס. מזכירו הצבאי של נתניהו וראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, צפוי למסור עדות בפרשת הפגישה הלילית בחניון בין אלי פלדשטיין וצחי ברוורמן. צעיר בן 20 נורה למוות בנצרת, במקרה הרצח התשיעי השבוע בחברה הערבית.

דיווח: על רקע המשא ומתן - ארה"ב מתכוננת למבצע ממושך באיראן

צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של מבצע ממושך באיראן "שעשוי להימשך שבועות", כך אמרו הלילה (בין שישי לשבת) שני גורמים אמריקנים ל"רויטרס". עוד דווח כי שיחות המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן צפויות להתחדש ביום שלישי הקרוב בז׳נבה. עוד צוין בדיווח כי ארצות הברית "מצפה לחלוטין" לתגובה איראנית במקרה של תקיפה אמריקנית, דבר שיגרור חילופי מהלומות לאורך זמן. במהלך הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף תמונה של נושאת מטוסים ללא כיתוב.

אתמול התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשיחות עם איראן, אך אמר כי "שינוי משטר יהיה הכי טוב". נושאת המטוסים "פורד" נמצאת בדרכה לאזור, "למקרה שהמשא ומתן לא יצליח", כך לדברי טראמפ. "כוח עצום כבר הגיע, וכוח נוסף, כפי שאתם יודעים, ונושאות מטוסים נוספות שיוצאות לדרך בקרוב, אז נראה את זה עכשיו, אם נוכל ליישב את זה אחת ולתמיד", אמר הנשיא.

לכתבה המלאה >>

בגלל האובך הכבד: תל אביב וירושלים הערים המזוהמות בעולם

זיהום אוויר כבד שורר במרכז הארץ ודרומה כבר מאתמול (שישי), לאחר שרוחות חזקות שמקורן במדבריות אפריקה גרמו לגל אובך מהחמורים שנראו בישראל בשנים האחרונות. בשל האובך הסמיך, מדדי זיהום האוויר בישראל זינקו בעשרות אחוזים, ותל אביב וירושלים הן כעת הערים הכי מזוהמות בעולם, כשתל אביב במקום הראשון בפער של כמעט פי 4 מירושלים, שנמצאת במקום השני, תוך שהן עוקפות ערים הנמצאות באופן עקבי בצמרת הרשימה כמו מומבאי שבהודו.

לכתבה המלאה >>

מדינות באירופה טוענות: "רוסיה חיסלה את מנהיג האופוזיציה באמצעות רעל צפרדעים"

רוסיה חיסלה את מנהיג האופוזיציה במדינה, אלכסיי נבלני, באמצעות רעל שעשוי מצפרדעים בדרום אמריקה, כך עולה מחקירה שביצעו חמש מדינות באירופה. מהתחקיר שפרסמו היום (שבת) בריטניה, צרפת, שבדיה, גרמניה והולנד עולה, כי נבלני מת בכלא הרוסי, לאחר שהורעל ברעלן קטלני שנמצא בצפרדעים שמקורן באקוודור. עם זאת, ברוסיה ממשיכים להכחיש שמדובר בחיסול, וטוענים כי נבלני מת כתוצאה מסיבוכים רפואיים.

לכתבה המלאה >>

פרשת הפגישה הלילית: ראש המוסד המיועד גופמן ימסור עדות

המזכיר הצבאי של נתניהו וראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, צפוי למסור עדות בפרשת הפגישה הלילית בחניון. שמו של גופמן הופיע גם בהחלטה האחרונה של השופט מזרחי, שאישר לבקשת המשטרה איסור יצירת קשר עם מספר מעורבים, בהם גם גופמן, בהתבסס על דו"ח סודי שהוגש לבית המשפט ונוגע לפעולות חקירה.

לכתבה המלאה >>

קורבן תשיעי בשבוע: בן 20 נרצח בנצרת

צעיר בן 20 נרצח היום בנצרת, צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו את הצעיר כשהוא ירוי ומחוסר הכרה ברכבו. מספר דקות לאחר מכן נקבע מותו. מדובר במקרה הרצח התשיעי במספר במהלך השבוע בחברה הערבית, וה-46 מתחילת השנה.

לכתבה המלאה >>