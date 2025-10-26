"מאוסטרליה ועד אירופה": המוסד חושף - זהו הבכיר האיראני שתכנן פיגועים נגד ישראלים ויהודים בעולם

המוסד הודיע היום (ראשון) כי סרדאר עמאר, מפקד בכיר במשמרות המהפכה, הפועל תחת פיקודו הישיר של מפקד כוח קודס אסמעיל קאאני, הוא הבכיר האיראני שתכנן פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם.

תחת פיקודו של עמאר היו 11,000 פעילים, שפעלו בישראל ומחוצה לה על מנת לקדם פיגועים נגד יהודים. מנגון זה אחראי ישירות לניסיונות פיגועים שנחשפו לאחרונה, בין היתר באוסטרליה וגרמניה. המוסד ציין כי "כישלונותיו הרבים הובילו לגל מעצרים ולחשיפתו".

מנגנון הטרור של עמאר התמקד בשני מתווי פעולה, כשהראשון הוא ונדליזם, במסגרתו מבצעת החוליה מעשי השחתה והצתה של בתי עסק ומוסדות יהודיים, והמתווה השני, שיממוש בדרך כלל לאחר או במקביל לשלב הראשון, וכולל בו פגיעה פיזית ביעדי איש, בעיקר דמויות בכירות בקהילה, כפי שתכננו לבצע בגרמניה.

כך למשל, בחודשי מאי ויוני 2024, כחלק ממאמץ איראני לגבות קורבנות מהקהילה היהודית, הוצתו דלת הכניסה לבית חב"ד באתונה ומסעדה כשרה בסמוך בעיר. חקירה מודיעינית הביאה למעצר של המפעיל ושל חמישה מחברי התשתית המבצעית, ממוצא איראני, אפגאני ויווני. עליהם נגזרו עונשי מאסר של 8 עד 11 שנים.

אירוע נוסף, אשר התרחש באוסטרליה לפני כשנה, ובמהלכו הוצת בית קפה כשר בסידני, נעשה על ידי חולייה, בהם גורם בשם סעיד מוסאווי. גם היא הופעלה מאיראן על ידי מנגנון הטרור בראשו עומד סרדאר עמאר. בחודש יוני האחרון נעצר בדנמרק אזרח דני ממוצא אפגני, שגויס על ידי עמאר למטרות טרור.

לאחרונה דווח כי בעקבות העלייה בפעילות הטרור האיראנית על אדמתן, נקטו רשויות החוק באוסטרליה ובגרמניה צעדים מדיניים חריפים נגד בכירים איראנים. בין הצעדים שבוצעו: גירוש השגריר והכרזתו כאישיות בלתי רצויה. המוסד הוסיף כי "חשיפתו לראשונה של מנגנון הפיגועים סרדאר עמאר מוכיחה את ההתנהלות הכושלת של המנגנון במאמציו, ופוגעת מאמצים האיראניים לפעול בחשאיות מתחת לרדאר".