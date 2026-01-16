טראמפ: שכנעתי את עצמי לא לתקוף, איראן ביטלה הוצאות להורג

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שישי) כי אף אחד לא שכנע אותו לא לתקוף באיראן, חוץ מהוא עצמו. "הם ביטלו את ההוצאות להורג בתלייה - הייתה לזה השפעה גדולה", אמר הנשיא האמריקני.

מוקדם יותר פרסם טראמפ פוסט ברשת החברתית Truth Social שבו כתב: "אני מכבד מאוד את העובדה שההנהגה האיראנית ביטלה 800 הוצאות להורג בתלייה שהיו אמורות להתקיים אתמול. תודה!".

למרות דבריו של טראמפ על ביטול ההוצאות להורג, רשת CNN דיווחה היום כי הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על תמונה שונה לחלוטין. על פי הדיווח, משטר האייתולות לא חדל ממעשי ההרג, והדיכוי האלים נמשך גם לאחר ההצהרה.

גורמי אופוזיציה הנמצאים בתוך איראן וכן פעילים שנמלטו לאחרונה לעיראק מסרו ל-i24NEWS גם כן כי מעשי ההוצאה להורג נמשכים. לדבריהם, עד אתמול בלילה נמנו לפחות 52 מקרים של הוצאות להורג, זאת במקביל לירי במפגינים - בבתיהם, ברחובות ואף בבתי חולים.

על פי העדויות, כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באלימות קשה נגד אזרחים החשודים במעורבות במחאה, תוך שימוש באמצעים קטלניים וללא הליכים משפטיים תקינים. גורמי האופוזיציה מתארים מציאות של פחד מתמשך, מעצרים נרחבים והסתרת מידע מהציבור ומהקהילה הבינלאומית.

ב-CNN מציינים כי הפער בין ההצהרות הפומביות לבין המידע המודיעיני והעדויות מהשטח מעורר דאגה גוברת בוושינגטון ובקרב ארגוני זכויות אדם, שמזהירים כי הזוועות באיראן נמשכות גם בימים אלו.