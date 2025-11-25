תמכה בטבח: קורבנות ה-7.10 תובעים את ענקית הקריפטו

משפחות של קורבנות טבח השבעה באוקטובר תבעו אתמול (שני) את חברת "בינאנס" - הגדולה ביותר למסחר במטבעות קריפטוגרפיים - בטענה כי הפלטפורמה והמייסד והמנכ"ל לשעבר שלה, ג'אנגפנג ג'או, סייעו לתהליכים של העברת יותר ממיליארד דולר לחשבונות של ארגון הטרור חמאס וארגוני טרור פלסטיניים אחרים שאחראיים לזוועות, בכך שאפשרו לבצעם באופן "חלק", סודי, וללא הפרעות.

התביעות הוגשו כאמור נגד בינאנס, ג'או ובכיר בחברה בבית המשפט הפדרלי בפארגו, דקוטה הצפונית, על ידי 306 תובעים ובני משפחות של קורבנות שנרצחו, נפצעו או נחטפו בשבעה באוקטובר בישראל או בפעולות טרור שבוצעו לאחר מכן.

עלי מוחמד עלוויה, בנו של מפקד חיזבאללה, מוחמד עבד אל-רסול עלוויה, הוא בעלים של אחד מחשבונות בינאנס שזוהו במסגרת התביעה.

חשבונות אחרים היו קשורים לבתי עסק הקשורים לחמאס או ממוקמים בתוך רצועת עזה - כולל חשבון בינאנס של פעיל בג'יהאד האסלאמי מחאן יונס - שנפתח באוקטובר 2020.

הפלטפורמה כבר הייתה נתונה לפעולות אכיפה פליליות מצד משרד המשפטים האמריקני בשנת 2023, וכתוצאה מכך הודתה באישומים של הלבנת הון ושילמה קנסות של יותר מארבעה מיליארד דולר - וכן עונש מאסר של ארבעה חודשים עבור ג'או, שקיבל חנינה לאחרונה.

אולם התלונה קבעה כי התנהלותה של בינאנס הייתה "חמורה ונרחבת הרבה יותר ממה שגילתה ממשלת ארצות הברית", וכי החברה "שלחה וקיבלה ביודעין סכום שווה ערך ליותר ממיליארד דולר לחשבונות וארנקים בשליטת ארגוני הטרור האחראים לפיגועי ה-7 באוקטובר".