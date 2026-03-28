מכה לחיל האוויר האמריקני: מטוס מכ"ם נדיר נפגע בתקיפה איראנית

מטוס מכ"ם אמריקני מסוג E-3 Sentry הוא אחד מכלי הטיס שניזוקו בתקיפה איראנית שכוונה לבסיס "פרינס סולטן" בסעודיה", כך דווח אמש (שישי) ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקנים וערביים. הבסיס נפגע מתקיפת טילים וכטב"מים איראנים, בה נפצעו 12 חיילים אמריקנים וגם כמה מטוסי תדלוק נפגעו, לפי הדיווח.

ה-E-3 Sentry הוא מטוס מסוג AWACS, או מערכת התרעה ובקרה מוטסת, המסייע בניהול מרחב הקרב ועוקב אחר כטב"מים, טילים ומטוסים ממרחק של מאות קילומטרים. המטוס מספק למפקדים תמונה בזמן אמת של המלחמה ומאפשר להם לכוון נכסים ליירוט איומים, וגם להתנהל מול מטוסים ידידותיים.

"זו עניין מאוד רציני", אמר קולונל בדימוס בחיל האוויר ג'ון ונבל לג'ורנל, "זה פוגע ביכולתה של ארה"ב לראות מה קורה במפרץ ולשמור על מודעות מצבית".

לחיל האוויר האמריקני נותרו כיום רק 16 מטוסי E-3 במלאי, בערך מחצית מגודלו לפני מספר שנים. עם זאת, לא כל מטוסי המכ"ם של סנטרי זמינים למשימות מבצעיות בו זמנית. שיעור המוכנות הממוצעת למשימה עבור צי ה-E-3 במהלך שנת 2024 היה מעט יותר מ50%, ולכן פגיעה במטוס מסוג זה מהווה מכה קשה לחיל האוויר האמריקני.