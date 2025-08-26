מומלצים -

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, לא השיב לארבע שיחות טלפון מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זאת על רקע המתיחות סביב מכסי סחר ואיומי וושינגטון להעניש את הודו בשל רכישת נפט מרוסיה, כך נטען היום (שלישי) בתקשורת הגרמנית.

הדיווח בעיתון הגרמני, שעסק בסכסוך הסחר בין הודו לארה"ב, ציין כי הטקטיקות הרגילות של טראמפ בסכסוכי סחר - תלונות, איומים ולחץ - אינן פועלות במקרה ההודי, בניגוד למדינות אחרות. העיתון לא פירט את מועדי השיחות הנטענות, והרשויות בהודו לא הגיבו לדיווח.

לפי הדיווח, מודי מתנגד ללחץ לפתוח את השווקים ההודיים בפני תאגידי החקלאות האמריקנים, וממשיך ברכישת נפט מרוסיה - צעד שטראמפ טוען כי מממן את "מכונת המלחמה של פוטין".

מוקדם יותר החודש חתם טראמפ על הצו המטיל 25 אחוזי מכסים על הודו, מה שיביא את המכסים הכוללים שהטילה על בת בריתה ל-50 אחוז. הסיבה לכך לטענתו היא שהמדינה ממשיכה לקנות נפט מרוסיה. לפי הצו, המכסים על הודו ייכנסו לתוקף בעוד

טראמפ התייחס לנושא בסדרה של פוסטים ברשת החברתית "Truth Social" בהם כתב בין היתר כי "הודו לא רק קונה כמויות עצומות של נפט מרוסיה - היא גם, ברוב המקרים, מוכרת אותו מחדש בשוק הפתוח ומרוויחה רווחים עצומים. לא אכפת להם כמה אנשים באוקראינה נהרגים על ידי מכונת המלחמה הרוסית. בגלל זה, אני עומד להעלות בצורה משמעותית את המכס שגובה ארה"ב מהודו".

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם הדהד: "יפה אמרת, אדוני הנשיא. אני מעריך את מחויבותך החזקה לסיום מרחץ הדמים הזה באוקראינה. לגרום לאלו כמו הודו לשלם מחיר על רווחי המלחמה שלהם זה מקום טוב להתחיל".

ממשלת הודו מסרה אז בתגובה: "מצער שארה"ב בוחרת להטיל מכסים נוספים. הודו תנקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להגן על האינטרסים הלאומיים שלה. אנו חוזרים ומדגישים כי פעולות אלה מצד ארה"ב אינן הוגנות, אינן מוצדקות ובלתי סבירות. הבהרנו את עמדתנו בנושאים הנוגעים לייבוא נפט מרוסיה".