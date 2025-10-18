וויטקוף: "הרגשנו נבגדים כשישראל תקפה בקטאר"

שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, אמר בריאיון לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS כי התקיפה בקטאר גרמה לו "להרגיש נבגד" על-ידי ישראל. בציטוטים מהריאיון שפורסמו הלילה (בין שישי לשבת) אמר וויטקוף: "לא היה לנו מושג על כוונת ישראל לתקוף".

חתנו של טראמפ, ג׳ארד קושנר, אמר בריאיון כי "הנשיא טראמפ הרגיש שהישראלים איבדו שליטה, ושהגיע הזמן להיות חזק ולעצור אותם מלעשות דברים שפוגעים באינטרסים ארוכי-הטווח שלהם".

וויטקוף ציין כי "הקטארים היו קריטיים למשא ומתן - כמו גם המצרים והטורקים, ובעקבות התקיפה הם איבדו את האמון שלהם. חמאס ירד למחתרת, והיה קשה מאוד להגיע אליו. ניכר כמה התפקיד של קטאר היה חשוב".