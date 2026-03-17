האיש החזק בטהרן: מי היה עלי לאריג'אני, שעל ידיו דמם של אלפי איראנים?

ישראל ברצף חיסולים היום (שלישי) מודיעה באופן רשמי - עלי לאריג'אני, האדם החשוב ביותר כיום בהנהגה האיראנית לצידו של ח'מינאי הבן, מי שעל ידיו דמם של עשרות אלפי איראנים, חוסל.

עלי לאריג'אני לא היה עוד דמות מפתח רגילה בהנהגה האיראנית. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, בהכשרתו דוקטור לפילוסופיה, שחוסל היום היה במידה רבה המנהיג בפועל של איראן בשבועות האחרונים, אך נחשב גם מתון באופן יחסי לשאר הבכירים במדינה.

גורם צבאי בכיר ציין כי "לאריג'אני הוא האדם שבמו ידיו הוביל את הטבח בינואר כלפי המפגינים האיראנים במהלך גל המחאות האחרון באיראן, הוא היה אחת הדמויות המשמעותיות והקיצוניות במשטר שניהלו את הדיכוי האלים כלפי המפגינים, ונקט קו קיצוני שקרא לחרוג מנהלים פורמליים בכדי לפרוס את משמרות המהפכה, ובכך ולהגביר ולקדם הרג מפגינים נוסף".

עלי לאריג'אני נולד ב-1958 בעיראק למשפחה שהוגלתה מאיראן בתקופת שלטון השאה. לאחר המהפכה האסלאמית ב-1979 חזר עם משפחתו בהובלת אביו, ששימש כאייתוללה, לאיראן, והתבסס בטהרן. את הקריירה הפוליטית שלו החל לאריג'אני כבר בשנת 1981, כשר בממשלת איראן. את הקירבה לח'מינאי האב הוא צבר עם השנים, כשכיהן כראש רשות השידור האיראנית.

באוגוסט 2004 מונה ליועצו לענייני ביטחון של המנהיג העליון דאז עלי ח'מינאי, ובשנת 2005 התמנה לראשונה לתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, וכיהן בתפקיד למשך שנתיים. לאריג'אני היה מהמתנגדים הבולטים בקרב נבחרי הציבור האיראנים לנשיא איראן לשעבר אחמדיניז'אד, בשל מה שהוא תיאר - פערים מהותיים באידיאולוגיה. לאריג'אני כאמור, היה מתון הרבה יותר מנשיא איראן.

לאריג'אני כיהן שלוש פעמים כיושב ראש המג'לס, הפרלמנט האיראני, אחד התפקידים החשובים ביותר בהיררכיה האיראנית, ונחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר למנהיג העליון ח'מינאי האב, ותמיד נשאר נאמן למוסד המנהיג העליון, למרות חילוקי הדעות עם שאר הבכירים.

הנאמנות הזו עם השנים הובילה למדיניות הקיצונית בה נקט במהלך גל המחאות בחודש ינואר האחרון. לאריג'אני הבין את הסיכון שהדבר מציב ליציבות המשטר, ואת החשש שמעמדו של המנהיג העליון ייפגע.

כאמור בשבועות האחרונים ניהל לאריג'אני בפועל את איראן, הוא התנגד למינויו של מוג'תבא ח'מאנאי לרשת את אביו, וניסה, כך על פי דיווחים, לקדם את אחיו לתפקיד. חיסולו של לאריג'אני מהווה פגיעה קשה ביכולת של משטר האייתולות לשמר את האחיזה בשטח, ובעיקר, פגיעה ביכולת התיאום בין מערכי המשטר, אולי מתחיל להכין את הקרקע ליציאת העם האיראני לרחובות.