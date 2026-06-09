נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (שלישי) ברשת Truth כי איראן היא זו שהפילה את מסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית מעל מצר הורמוז אמש, ואיים בתגובה: "מכורח הנסיבות, אנחנו חייבים להגיב למתקפה הזו".

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כאמור, מוקדם יותר היום הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני כי מסוק אפאצ'י הופל סמוך לחופי עומאן, בעת שביצעו סיור במרחב הימי באזור. שני אנשי הצוות חולצו בשלום כעבור כשעתיים במצב יציב.

ההודעה של טראמפ מגיעה לאחר יממת חילופי האש בין ישראל ואיראן. אחרי נצירת האש, טראמפ אמר בריאיון כי "אנחנו במו"מ עם איראן, זה הולך טוב - יהיה לנו רעיון לגבי העסקה בעוד יום או יומיים". עוד אמר באותו היום כי "במהלך השבועיים הקרובים נכריז ניצחון מוחלט על איראן".

כזכור, בסוף השבוע האחרון נערכו חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, בהם הצבא האמריקני תקף מתקני מכ"ם איראניים בגורוק ובאי קשם, בתגובה לתקיפת כלי שיט במצר הורמוז. לאחר מכן איראן שיגרה טילים לעבר בחריין וכווית, בתגובה למתקפה האמריקנית.