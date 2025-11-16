קמפיין ההטבעה בעזה - הפעם, בחמאס מנסים לנצל את ההצפות

עם הגשם שהגיע אלינו, "קמפיין ההרעבה" של חמאס הופך ל"קמפיין הטביעה". תמונות שיוצאות ממחנות הפליטים בעזה, מנסות ליצור מצג של מאות אלפי בני אדם שטובעים בבוץ ובגשם באשמת ישראל - כדי להכפיש אותנו בעולם. עם זאת, מסביבנו שוכחים שמאז שהשתלט ארגון הטרור על הרצועה, הוא דאג לפתח תשתיות טרור על חשבון תשתיות אזרחיות.

