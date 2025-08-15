לוחצים ידיים ונראים מחויכים: החלה פסגת טראמפ-פוטין | שידור ישיר

מומלצים -

הפסגה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין החלה הלילה (בין שישי לשבת) באלסקה בניסיון להגיע להסדר שיסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.

בזמן שטראמפ ופוטין נפגשו על המסלול באלסקה, חלף מעליהם מטס של מטוסים צבאיים אמריקנים, כולל מטוסי קרב ומפציץ חמקן מסוג B-2. השניים נראו מחויכים ונכנסו יחד למכונית הנשיאותית. שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, אמר לוושינגטון פוסט: ״אנו מצפים שארצות הברית תסיר כמה סנקציות מעל רוסיה אחרי הפגישה״.

מוקדם יותר היום אמר טראמפ במהלך שיחה עם עיתונאים במטוס כי "משהו הולך לצאת מהפסגה. לא יהיו עסקים איתם עד שהמלחמה תגמר״. הוא התייחס לתקיפות של רוסיה על אוקראינה ביממות האחרונות ואמר: "אני חושב שהם רוצים משא ומתן. פוטין חושב שזה מעניק לו כוח - אני חושב שזה פוגע בו".

הנשיא האמריקני התייחס לאפשרות של עסקים עם רוסיה: "אם תהיה התקדמות נוכל לדון בזה - פוטין מעוניין בכלכלת טראמפ". עוד הזהיר טראמפ שבמידה ולא תהיה התקדמות "יכולות להיות לכך השלכות משמעותיות".

בתוך כך, נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי פרסם היום ציוץ ברשת ה-x וכתב כי "זה הזמן לסיים את המלחמה. הפסגה בין טראמפ לפוטין צריכה לסלול את הדרך לשלום צודק, ולדיון ענייני בין שלושת המנהיגים. אנחנו בונים על ארצות הברית. אנחנו מוכנים, כתמיד, לעבוד ביעילות האפשרית".