מחשש שאיראן תתנקש בו: ראש סבא"א תחת אבטחה מוגברת

ראש סבא"א (הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית) נתון בשבועות האחרונים תחת אבטחה מוגברת עקב איום לפיו איראן מנסה להתנקש בחייו, כך דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח גרוסי מאובטח על ידי יחידת העילית של שירותי הביטחון של אוסטריה, שם ממוקמת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. תגבור האבטחה הוקצה לראש סבא"א ככל הנראה בסוף חודש יוני לאחר שבאוסטריה התקבל מודיעין על איום לחייו בעקבות מלחמת ישראל-איראן.

"אנו יכולים לאשר שאוסטריה סיפקה את יחידת העילית, אך איננו יכולים לאשר מאיפה הגיע האיום הספציפי", אמר פרדריק דאל, דובר הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

אמש אישר גרוסי כי פקחים של סבא"א חזרו לאיראן לראשונה מאז מלחמת "עם כלביא". "המשא ומתן על הפיקוח התקדם. כמה נקודות עדיין לא פתורות, והן נדונות. הבדיקות צפויות להתחדש באתרים המוסמכים", הוסיף ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים.