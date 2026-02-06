"יהיה קשה מאוד להגיע להסכמות": האזהרה לקראת השיחות בעמאן
שלושה מקורות איראניים ל"ניו יורק טיימס": מתקשים לראות התקדמות בדרישות הנוגעות לסוגיות שמעבר לגרעין • שר החוץ עראקצ'י: "נכנסים לדיפלומטיה, מעמד שווה וכבוד הדדי - עמוד תווך להסכם" • עדכונים שוטפים
לקראת שיחות ארה"ב-איראן: שר החוץ עבאס עראקצ'י התייחס הבוקר (שישי) לתחילת המשא ומתן ואמר כי מדינתו "נכנסת לדיפלומטיה בעיניים פקוחות. יש לכבד התחייבויות". מקורות איראניים ל"ניו יורק טיימס": קושי צפוי בהגעה להסכמות על מנגנון שיוודא האם איראן ממשיכה לחמש מיליציות.
שלושה מקורות איראניים ל"ניו יורק טיימס": מתקשים לראות התקדמות בדרישות האמריקניות הנוגעות לסוגיות שמעבר לתוכנית הגרעין, ייתכן וטהרן תהיה מוכנה להציע השהייה ארוכת טווח - בתמורה להסרת הסנקציות ארוכות הטווח. שניים מהמקורות הוסיפו כי יהיה קשה להגיע להסכמות על מנגנון שיוודא האם איראן ממשיכה לחמש מיליציות (מעיין רפאל)
שר החוץ האיראני בהתייחסות לקראת השיחות: "איראן נכנסת לדיפלומטיה בעיניים פקוחות וזיכרון יציב של השנה האחרונה. יש לכבד התחייבויות. מעמד שווה, כבוד הדדי ואינטרס הדדי אינם רטוריקה - הם חובה ועמודי התווך של הסכם בר-קיימא" (מעיין רפאל)
