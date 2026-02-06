"יהיה קשה מאוד להגיע להסכמות": האזהרה לקראת השיחות בעמאן

שר החוץ האיראני בהתייחסות לקראת השיחות: "איראן נכנסת לדיפלומטיה בעיניים פקוחות וזיכרון יציב של השנה האחרונה. יש לכבד התחייבויות. מעמד שווה, כבוד הדדי ואינטרס הדדי אינם רטוריקה - הם חובה ועמודי התווך של הסכם בר-קיימא" (מעיין רפאל)

https://x.com/i/web/status/2019633487465107473 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .