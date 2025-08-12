זכריא זביידי ל"ניו יורק טיימס": "המאבק היה חסר תועלת"

מומלצים -

המחבל זכריא זביידי, שהשתחרר מהכלא בחודש ינואר האחרון במסגרת עסקת החטופים השנייה, התראיין הלילה (שלישי) ל"ניו יורק טיימס" ואמר בין היתר כי הוא מרגיש שחייו כטרוריסט התבררו כחסרי תועלת. לדבריו, כל הפעולות שביצע לא קידמו את הקמת מדינה פלסטינית, וייתכן שלעולם לא יסייעו לכך. "עלינו לשקול מחדש את הכלים שלנו", אמר, "ניסינו את הרובה, ניסינו לירות - אין פתרון".

"מה הפתרון? אני שואל את השאלה הזו בעצמי", אמר. לדבריו, גם האינתיפאדה וגם הרשות הפלסטינית כשלו, משום שישראל "חזקה מדי מכדי להביסה באלימות, ואנוכית מכדי לתגמל שותפות פלסטינית אמיתית".

כדי להמחיש את דבריו, הוציא זביידי מספר שיניים תותבות, וחשף פה חסר שיניים לחלוטין. הוא סיפר ששיניו ולסתו נשברו במהלך מאסרו האחרון. בעת מתקפת חמאס על ישראל באוקטובר 2023 היה כבר במעצר, ובשבועות שלאחר מכן הוכה בידי סוהרים, לטענתו של המחבל. שירות בתי הסוהר הגיב לטענות: “אינו מודע לטענות שתיארת, וככל הידוע לנו, לא התרחשו אירועים כאלה”.

ב-2021 נמלט זביידי מכלא גלבוע, ביחד עם חמישה אסירים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. בריאיון הוא סיפר כי זה היה כמו "חופש שמציף את הוורידים שלי". עוד סיפר המחבל כי מאז שחרורו הוא החל ללמוד לדוקטורט באוניברסיטת ביר זית.