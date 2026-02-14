קנצלר גרמניה מזהיר את ארה"ב: "המנהיגות העולמית חומקת מידיכם"

ועידת הביטחון השנתית של מינכן התכנסה היום (שבת) ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, העביר מסר של אחדות לאירופאים. "אנחנו רוצים את אירופה חזרה, אנחנו מאמינים שהיא יכולה לשרוד", אמר רוביו. לדבריו, ארה"ב תחת ממשל טראמפ מוכנה להוביל את "שיקום" הסדר העולמי. הוא הוסיף כי ארה"ב ואירופה "נועדו להיות יחד".

רוביו אמר כי וושינגטון אינה מתכוונת לנטוש את הברית הטרנס-אטלנטית, אך מנהיגי אירופה ביצעו מספר טעויות מדיניות ועליהם לשנות מסלול. הוא הוסיף כי ארה"ב "תמיד תהיה הילדה של אירופה" - תוך שהוא מותח ביקורת על גישת האו"ם בנוגע לאוקראינה.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הזהיר בדבריו את מנהיגי ארצות הברית כי היא "הגיעה לקצה גבול יכולתה כאשר היא פועלת לבדה", וכי "המנהיגות העולמית שלה חומקת מידיה". הוא חשף בנוסף כי החל בשיחות עם צרפת בנוגע להרתעה גרעינית אירופית, בעוד נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי על אירופה "להפוך למעצמה גיאופוליטית" אל מול התוקפנות הרוסית.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר אמר במהלך הוועידה כי אירופה היא "ענק ישן" וכי רוסיה "ביצעה טעות אסטרטגית אדירה". הוא המשיך ואמר: "אני אומר לכל חברות נאט"ו - המחויבות שלנו עמוקה כעת כתמיד. ‏ואל תדאגו - אם תיקרא, בריטניה תבוא לעזרתכם היום".