פרסום ראשון: מאחורי הקלעים של המגעים בין אבו מאזן לטראמפ שהסתיימו בפיצוץ | ברוך ידיד

היוזמה הסעודית להכרה במדינה פלסטינית נולדה במטרה למנוע מישראל ליצור צעדים חד צדדיים בשטחים - כך דיווח הערב (ראשון) ברוך ידיד במהדורה המרכזית. בשיחה עם i24NEWS, מסביר גורם ערבי, בהתבסס על שורת מפגשים עם גורמי ממשל בארצות הברית וברמאללה את הסיבות להליך.

הגורם הערבי אמר כי "מרגע שהוצג הרעיון הזה לאבו מאזן על ידי הסעודים, הצביע יושב ראש הרשות על ההשלכות החמורות הצפויות מצד ישראל, ובין השאר ניתוק מערכות הסליקה בין הבנקים וסיפוח שטחים". הגורם הוסיף כי הובטח לו "מטרייה מדינית" על ידי הסעודים, שתגן עליו מפני צעדים כאלו - בסיוע אמריקני.

ערוץ הידברות בין רמאללה לוושינגטון נכשל לאחר שהאמריקנים הבהירו לפלסטינים כי עליהם להימנע לחלוטין מתשלום משכורות למשפחות מחבלים, הוסיף הגורם הערבי. "שלושה חודשי מאמץ מול האמריקנים הסתיימו בכישלון", אמר. לדבריו, "כאשר נודע לבית הלבן על הכוונה הפלסטינית לקדם את המהלך הסעודי-צרפתי, החליט טראמפ למנוע את כניסת הפלסטינים לניו יורק והותיר את לסעודיה את המבוכה מול רמאללה".

הגורם הוסיף כי הסעודים קיבלו מסר מהאמריקנים, לפיהם "לא תאפשר ארצות הברית כל פעולה ישראלית שעלולה להביא לקריסת הרשות הפלסטינית, בעיקר בתחום הכלכלי". מסרים כאלו הועברו לרשות גם בערוצים אחרים, ובין השאר נאמר להם כי האמריקנים הטילו וטו על כוונת השר סמוטריץ' לנתק את מערכות הסליקה בין הבנקים. לדברי הגורם, נתניהו נמנע מלדון בכך - בשל ההנחייה האמריקנית.

עוד הודגש כי "האמריקנים לא הביעו התנגדות למהלכי סיפוח מוגבלים, גם בבקעת הירדן, והסביר: "היחסים בין הרשות לאמריקנים נותרו מתוחים מאוד, משום שטראמפ איננו שוכח את הקמפיין הפלסטיני נגד תוכנית המאה שקידם בקדנציה הקודמת". כזכור, בימים הקרובים צפוי אבו מאזן לנאום באו"ם מרחוק, לאחר הסנקציות מצד ארצות הברית.