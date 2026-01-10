דיווח: חמינאי העלה את הכוננות לגבוהה יותר מימי "עם כלביא"

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הורה למשמרות המהפכה להשתלט על המחאות במדינה והעלה את רמת הכוננות של הארגון לגבוהה ביותר, אף יותר מימי מבצע "עם כלביא" - כך דיווח הלילה (בין שישי לשבת) "הטלגרף" הבריטי.

גורמים איראניים רשמיים מסרו לעיתון, כי כחלק מההיערכות הנרחבת הוכנסו גם ערי הטילים התת-קרקעיות לכוננות. הגורמים ציינו כי המשטר נמצא "במצב הישרדות" - אך חמינאי לא מתכוון לעזוב את המדינה "גם אם מפציצים יטוסו מעל ראשו".

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

המנהיג העליון של איראן מאמין כי הסיכוי לבגידה מתוך שורות משמרות המהפכה כמעט ולא קיים, לכן שוהה בקשר קרוב יותר עימם יותר מאשר עם כל ארגון אחר, ואף שם את עתידו בידיהם.

המחאות הנרחבות באיראן - והחשש מ"מיסקלקולציה" בישראל

בצל המחאות מעלים בישראל כוננות, וישנו חשש ממצב בו באיראן יפרשו זאת כהיתכנות לפעולה, אמריקנית או ישראלית. כחלק מלקחי מבצע "עם כלביא" - הבין המשטר כי הדבר הכי חשוב זו מכת הפתיחה.

בתוך כך, האופוזיציה האיראנית דיווחה הלילה כי המחאות במספר ערים, בהן תבריז, היו הנרחבות וגדולות יותר מאשר אמש - ומתחילת פרוץ ההפגנות.

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן טען כי ישנה מעורבות אמריקנית וישראלית במחאות: "'מנהיגי טרור' חמושים מבקשים להצית מלחמת אזרחים כדי להכין את הקרקע להתערבויות זרות".