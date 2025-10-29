ר"מ קטאר: הפגיעה בכוח צה"ל ברצועה - "הפרה מהצד הפלסטיני"

ראש ממשלת קטאר, מוחמד עבד אל-רחמן א-ת'אני, בהתבטאות חריגה היום (רביעי), אומר כי הפגיעה אמש בכוח צה"ל בדרום הרצועה היא "הפרה מהצד הפלסטיני". א-ת'אני, ציין כי הם מודעים שחמאס הכחיש שהיה מעורב בכך, אך "אנחנו עדיין לא יודעים אם זה נכון".

ראש ממשלת קטאר הוסיף כי "זו חובתם של כל הפלגים, בהם גם חמאס, להתפרק מנשקם כדי לוודא שגם ישראלים וגם פלסטינים יחיו בביטחון". הוא קרא לפעול לכך שהרשות הפלסטינית תהיה הגוף היחיד אשר יהיה בעל האחריות והסמכות, וציין כי בדוחא פועלים להפעיל לחץ על ארגון הטרור.

הבוקר הותר לפרסום כי רס"ר (במיל') אפי פלדבאום נהרג בחילופי האש אמש ברפיח. האירוע החל בשעות אחר הצהריים, בשכונה בה עדיין שוהים מחבלים וחלקה בתוך הצהוב. חוליית מחבלים אשר שהתה באזור ביצעה ירי מקלעים לעבר באגר בו שהה פלדבאום, שנפגע ונפל במקום.

בעקבות הירי, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס דיון בכדי לבחון אפשרויות תגובה נגד חמאס, שבסופו, הנחה לפתוח "בתקיפות עוצמתיות" ברצועה. במהלך הלילה תקף חיל האוויר מטרות לאורך הרצועה והודיע כי כ-30 מחבלים חוסלו, משרד הבריאות בעזה דיווח על כ-100 הרוגים. בשעה 10:00 הבוקר הודיע צה"ל כי הפסקת האש חודשה.