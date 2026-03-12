נשיא ארצות הברית כבר חושב על קו הסיום של המערכה. דונלד טראמפ סיפר לכתבים אתמול (רביעי) בדרכו לאירוע בוחרים אודות המצב באיראן והבהיר כי ש"הצבא שלנו מכה בהם חזק". כשנשאל מה יצטרך לראות כדי המערכה הזו תגיע לסיכום, ענה הנשיא: "עוד מאותו הדבר, ואז נראה איך איפה זה יעמוד. כרגע הם איבדו את הצי, את חיל האויר, אין להם רדאר, המנהיגים שלהם נעלמו, ואנחנו משאירים דברים שאנחנו יכולים למחוק תוך שעה והם לא יצליחו לשקם את המדינה מחדש".

כשנשאל בנוגע לעתודות נפט אמריקניות, ענה טראמפ שאלו ישוחררו בקרוב מאוד. שעות לאחר מכן משרד האנרגיה אמר כי ארצות הברית תשחרר 172 מיליון חביות נפט מעתודות אסטרטגיות במהלך ארבעת החודשים הקרובים, בתקווה להרגיע את השוק. מחיר הנפט עלה מאז פרוץ המלחמה ליותר מ100 דולר לחבית, בעוד שייצור ברחבי המזרח התיכון עצר במספר מדינות לאור ההפצצות האיראניות.

i24NEWS

בהמשך אמר טראמפ כי כ-60 ספינות איראניות הוטבעו, וכשנשאל האם נמצאים מוקשים במיצרי הורמוז שעלולים להוות סכנה לכוחות אמריקנים ובעלות ברית, ענה הנשיא: "אנחנו לא חושבים". בנוגע לחיזבאללה ואיומיה על לבנון, טראמפ אמר: "אנחנו עובדים על זה קשה, אנחנו אוהבים את לבנון ואנשי לבנון, אבל אנחנו חייבים להיפטר מחיזבאללה הם אסון".

בהקשר לאיום מבית, ספציפית בנוגע לדיווחים על ספינת כטב״מים איראנית שתעגון מול חופי קליפורניה, טראמפ אמר שהנושא "נמצא בחקירה״. האמריקנים יודעים שהמלחמה עלולה לפגוש אותם בבית, ובנוסף נציגויות וקונסוליות בארה"ב וברחבי העולם נמצאים בכוננות גבוהה.

בהמשך התייחס הנשיא ל׳תאים רדומים׳ בשטח ארצות הברית, שכן אחד מהחששות של רשויות המודיעין הוא פיגוע אפשרי על ידי סוכנים איראניים הנמצאים כבר בשטח המדינה. ״תודרכתי לגבי התאים הרדומים, והרבה אנשים נכנסו דרך הגבול בגלל המדיניות המטומטמת של ביידן, ואנחנו שמים עליהם עין״.

בנוגע למערכת יחסים עם ספרד, טראמפ לא בחל באיומים. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הוא המנהיג האירופי היחיד ככל הנראה שלא חשש לעמוד מול טראמפ בשנים האחרונות, בין אם בכך שסירב להעלות את תרומת מדינתו לברית נאט"ו ל-5% מהתל"ג כפי שמדינות אחרות עשו לאחר דרישת הנשיא טראמפ, ועד לנכונות שלו להכיר במדינה פלסטינית ולהכריז על אמברגו נשק על ישראל. כשנשאל האם ספרד משתפת פעולה עם ארה"ב, אמר טראמפ: לא, הם לא משתפים פעולה בכלל. הם מאוד גרועים. ייתכן וננתק קשרי סחר עם ספרד. אני לא יודע מה הם עושים, הם גרועים לנאט"ו והם ככה תקופה ארוכה. החדשות הטובות הן שהאנשים בספרד נהדרים, ההנהגה - לא כל כך".

כשנשאל בנוגע לנקודה רגישה במיוחד במערכה, הפצצת בית הספר לבנות ביום הראשון של מבצע "זעם אפי", ענה טראמפ שהוא לא יודע מספיק על החקירה כדי להגיב כרגע. מתנגדי המלחמה בארצות הברית, בעיקר מצד הדמוקרטים ורבים בתקשורת, מבקרים את החוקיות ביציאה למבצע מול איראן ללא אישור הקונגרס, ובמקביל דורשים אחריות על הירי לבית הספר שנעשה ככל הנראה על ידי כוחות אמריקנים בשוגג ביום הראשון למבצע באיראן, בו נהרגו כ-170 תלמידות בית ספר.