בגלל מסמכי אפשטיין: הבכיר הבריטי יעזוב את בית הלורדים

פרשת הפדופיל ג'פרי אפשטיין ממשיכה להפיל אנשים חזקים ועשירים מאוד, מסביב לעולם והפעם - שגריר בריטניה בארצות הברית, הלורד פיטר מנדלסון. הידידות ארוכת השנים שלו עם אפשטיין הובילה לפיטוריו ולסקנדל שמביך מאוד את ממשלת הלייבור.

הלורד מנדלסון, או בשמו המלא- פיטר בנג'מין מנדלסון, הפך לאחרונה לאיש השנוא ביותר בבריטניה. מי שהיה נחשב פעם לדמות מרכזית בפוליטיקה הבריטית, מאבד הכל לאחר שקשריו עם עבריין המין ג'פרי אפשטיין נחשפו. המסמכים שפורסמו לאחרונה הראו את עומק הקשר בין השניים.

על פי המסמכים, מנדלסון הדליף מיילים ממשלתיים מסווגים, מידע רגיש כלכלי ואפילו עדכן את חברו הטוב בהתפטרות ראש ממשלת בריטניה דאז גורדון בראון, לפני שהמידע הפך ציבורי. מדלסון הכחיש הכל- אך עדיין התפטר מהמפלגה. אמש הודיע בנוסף שגם יעזוב את בית הלורדים היוקרתי.

התכתבויות בין השניים מעלים חשש כי אפשטיין העביר סכום של 75 אלף דולרים למנדלסון, ובנוסף סכום של כ-12 אלף דולרים לבעלו של הלורד. יחד עם המיילים, תמונה אחת בלטה במיוחד- ובה מנדלסון לבוש בתחתונים לצידה של אישה צעירה.

מנדלסון אף שלח מייל ב-2009, ביום שחרורו של אפשטיין מהכלא, בו השניים מדברים על כך שיחגגו את שחרורו עם חשפניות.

לאחר האירועים, מקדם ראש ממשלת בריטניה חקיקה שתסיר את תואר "הלורד" ממנדלסון - והוא לא היחיד שמוצא את עצמו מתרסק בדעת הקהל הבריטי. הנסיך לשעבר אנדרו, שתמונות שלו כורע על ברכיו מעל אישה, גם פורסמו במקבץ המסמכים האחרון.