"מביעים את דאגתנו": מאות אמנים קראו לשחרור ברגותי

יותר מ־200 דמויות בולטות מעולם התרבות התאחדו וחתמו על מכתב הקורא לשחרור המחבל בכיר פת"ח מרואן ברגותי מהכלא - כך דווח היום (רביעי) ב-The Guardian. הקבוצה כוללת שורה של שמות בולטים, ביניהם מרגרט אטווד, איאן מקלן, סטינג, פול סיימון, ריצ'רד ברנסון ועוד. הקמפיין מהדהד את מסרי התנועה התרבותית שהייתה מרכזית במאבק לשחרורו של נלסון מנדלה, שכן מנדלה בעצמו אמר בשנת 2002 כי "מה שקורה לברגותי - זה אותו הדבר שקרה לי".

לפי המכתב כאמור, נטען כי "סירובה המתמשך של ישראל לשחררו, כולל בעסקת חילופי השבויים באוקטובר האחרון שבאה בעקבות הפסקת האש - אינו קשור להערכה מודיעינית כלשהי שברגותי יהווה איום על ביטחון ישראל - אלא להשפעה שהוא עשוי להפעיל בבניית אחדות ותנופה לפתרון של שתי מדינות".

בנוסף, המכתב הביע את דאגתם העמוקה, כשצויין בו כי "ממשלת ישראל מוכנה לחוקק חוקים חדשים שיאפשרו לה להטיל עונש מוות על אסירים פלסטינים - חוק שעשוי לכלול את ברגותי".

בהצהרה המלאה נכתב: "אנו מביעים את דאגתנו העמוקה לנוכח מאסרו המתמשך של מרואן ברגותי, ההתעללות האלימה בו ומניעת זכויותיו החוקיות בזמן מאסרו. אנו קוראים לאומות המאוחדות ולממשלות העולם לפעול באופן פעיל לשחרורו של מרואן ברגותי מהכלא הישראלי".

"מומחים משפטיים" מתארים את משפטו של ברגותי כ"משפט פגום", ציינו במכתב. "הוא נחשב למנהיג הפלסטיני הפופולרי ביותר, כשהוא עומד בראש הסקרים באופן עקבי", הוסיפו.

בין החותמים על המכתב כאמור: הסופרים מרגרט אטווד ("סיפורה של שפחה"), פיליפ פולמן, זיידי סמית' ואנני ארנו; השחקנים איאן מקלן ("שר הטבעות"), בנדיקט קמברבאץ' ("דוקטור סטריינג'", "שרלוק"), טילדה סווינטון ("החדר הסמוך", "דוקטור סטריינג'"), ג'וש אוקונור ומארק ראפלו ("הנוקמים"); וכן השדרן וכדורגלן העבר גארי לינוקאר.

הרשימה כוללת כאמור גם את המוזיקאים סטינג, פול סיימון, בריאן אינו ואנני לנוקס, וכן את השחקן והמגיש סטיבן פריי ואת מחברת ספרי הבישול ומנחת הטלוויזיה דיליה סמית'. אחרים ברשימה הם הבמאי ריצ'רד אייר, האמן הסיני איי וייוויי, ואיש העסקים הבריטי, המיליארדר, ריצ'רד ברנסון.

כזכור, ברגותי כלוא בישראל מאז 2004, והוא נחשב בעיני הפלסטינים לאחד המועמדים המובילים לרשת את אבו מאזן כיו"ר הרשות הפלסטינית.