הפיגוע בסידני: המחבלים בבונדי השליכו מטענים על הקהל לפני הירי - שלא התפוצצו

פרטים חדשים על הטבח בסידני: כתב האישום שהוגש נגד המחבלים בפיגוע הטרור בבונדי ביץ' מגלה כי השניים השליכו פצצות שלא התפוצצו על קהל ותרגלו ירי לפני הפיגוע.

מסמך בית המשפט כולל תמונות מסרטון של סאג'יד אכרם, בן 50, ובנו נוויד אכרם, בן 24, המתארים את השניים אוחזים ברובים ונעים באופן שמרמז על אלמנט של אימון טקטי.

העובדות מצביעות על כך שהשניים השליכו ארבעה מטעני חבלה מאולתרים לעבר הקהל - שלושה מטעני צינור ומטען אחד בתוך כדור טניס, רגעים ספורים לפני שהחלו לירות, אף שאף אחד מהם לא התפוצץ. המסמך מציין שכל ארבעת המטענים היו מוכנים לשימוש.

תמונות של מטעני החבלה צורפו למסמך, כולל פצצה חמישית שהונחה בתא המטען של הרכב בו נהגו לבונדי ביץ' לביצוע הפיגוע, אותו המשטרה המקומית ניטרלה לאחר הפיגוע.

השניים מואשמים גם כי הקליטו סרטונים בהם שיתפו דעות המצביעות על כך שהם דבקים ב"אידאולוגיה של קיצוניות אלימה ממניעים דתיים". בסרטון אחד שצולם מול תמונה של דגל המדינה האסלאמית, השניים השמיעו הצהרות "המגנות את מעשי הציונים" ונראה כי הם "סיכמו את הצדקתם למתקפת הטרור בבונדי", נכתב במסמך.

הפרטים מכתב האישום מאששים את הדיווחים משבוע שעבר, לפיהם שני המחבלים התאמנו לקראת הפיגוע בפיליפינים.