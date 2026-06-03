"רוצים כסף מוחשי - ומיד": הדרישה האיראנית שתוקעת את המשא ומתן עם ארה"ב

המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן נקלע למבוי סתום, וזאת בשל ההתעקשות של טהרן לקבל "כסף מוחשי" - כלומר, הפשרת כספים ממיליארדי הדולרים שהוקפאו, כבר בשלב הראשון של העסקה, כך מסרו היום (רביעי) ל-i24NEWS שני גורמים המעורים בפרטים.

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בימים האחרונים ניסו המתווכות לגשר על הפערים בסוגיה, אך האיראנים מתבצרים בעמדתם ומתעקשים על קבלת הכסף כבר בשלב א' של הסכם המסגרת, עוד לפני שיבצעו ולו צעד מעשי אחד בשטח.

מנגד, בכירים אמריקנים מבהירים בתוקף: לא תהיה כל הפשרת כספים בשלב הראשוני ללא ויתור איראני משמעותי בסוגיית הגרעין ובמצר הורמוז, ומבלי שהסכם המסגרת עצמו יכלול התחייבויות מהותיות ורחבות הרבה יותר.