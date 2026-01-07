המלחמה הקרה החדשה: האם המעצמות שוב ידהרו לנשק גרעיני?

ההסכם ההיסטורי בין ארצות הברית ורוסיה להפחתת ארסנל הנשק הגרעיני יפוג בחודש הבא, וכרגע אין הסכם חדש על הפרק. ברגע דרמטי שכאילו נלקח מתוך המלחמה הקרה, שתי המעצמות הגרעיניות, והפעם גם מעצמה גרעינית שלישית - סין, יכולות להקפיא את הדהירה להגדלת כמות הפצצות הגרעיניות שברשותן, ללא הסכם שיעצור אותן.

עד שנות ה-90 חי העולם בחשש ממלחמה גרעינית ממשית. רוסיה, אז ברית המועצות, וארצות הברית אגרו וייצרו כמויות של פצצות גרעין - כמעט 70 אלף. עם נפילת המעצמה, נחתם הסכם הפחתה משמעותית של הארסנל.

היה נראה כי מירוץ החימוש שייך לעבר, אך בשנת 2025 השקט נשבר. מרוץ החימוש, הפעם המשולש, בין ארצות הברית, סין ורוסיה - חזר. ברשות האמריקנים כ-5,200 פצצות, בהן 1,600 מוכנות לשיגור. רוסיה, מחזיקה בנתון דומה, בזמן שבסין ישנם 600 פצצות גרעיניות.

