עם סמים בצורת בובות "לבובו": ארבעה ישראלים נעצרו בקופנגן

משטרת התיירות התאילנדית פשטה הבוקר על וילה באי קופנגן ועצרה ארבעה ישראלים, לאחר שנמצאו ברשותם סמים בלתי חוקיים, בהם סם המכונה "לבובו" (MDMA).

על פי דיווחים, הפשיטה בוצעה בעקבות מידע שהתקבל מתושבים מקומיים, שהתלוננו על מוזיקה רועשת ותנועה ערה וחריגה של זרים בנכס. עם קבלת צו החיפוש, פשטו הכוחות על הווילה ושם מצאו סמים מסוגים שונים, ביניהם קוקאין וטבליות אקסטזי, כשהם מפוזרים באופן גלוי על השולחנות ועל הרצפה ברחבי הבית.

בין החומרים שנתפסו, בלט סם האקסטזי מסוג "לבובו" (Labubu). מדובר בקוקטייל סמים סינתטי מסוכן, שהחל להופיע בתאילנד בשנתיים האחרונות. הסם מעוצב בצורת דמות הצעצוע הפופולרית "לבובו", אסטרטגיה שיווקית שנועדה למשוך קהל צעיר.

ארבעת החשודים, בגילאי 27 עד 29, הועברו לתחנת המשטרה המקומית באי, שם הם עומדים בפני אישומים חמורים של החזקה וסחר בסמים. המשטרה מסרה כי אשרותיהם של החשודים יבוטלו והם יכנסו ל"רשימה שחורה".