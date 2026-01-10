המחאות באיראן: יורש העצר קרא להשתלט על מבני שלטון, הצבא מאיים להגיב

דיווח: חמינאי הורה למשמרות המהפכה להשתלט על ההפגנות • סוכנות הידיעות תסנים: 100 חמושים נעצרו סמוך לטהרן • פקיסטן פרסמה אזהרת מסע לאיראן בשל המחאות ו"חשש ביטחוני": הימנעו מנסיעה לא חיונית • כל העדכונים

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
המחאות בעיר המדאן, אמש
המחאות בעיר המדאן, אמששימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

המחאות באיראן: יורש העצר האיראני רזא פהלווי קרא למפגינים היום (שבת) להשתלט על רחובות ומבני שלטון בערים, צבא איראן מאיים להגיב: "נגן על תשתיות המדינה". סוכנות הידיעות "תסנים": 100 חמושים נעצרו סמוך לטהראן.

יורש העצר האיראני רזא פהלווי קרא למפגינים לצאת ולהתחיל להשתלט על רחובות ומבני שלטון בערים - צבא איראן מאיים להגיב: "נגן על תשתיות המדינה" (ברק בטש)

המחאות אמש בעיר תבריז באיראן שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים": נעצרו 100 מוחים חמושים בעיר בהארסטאן (הדר טבשי)

X (לשעבר טוויטר) תופסת צד: דגל איראן ברשת החברתית הוחלף בדגל "אריה ושמש" ההיסטורי, מימי שלטון השאה (ברק בטש) 

חמינאי הורה למשמרות המהפכה להשתלט על המחאות במדינה והעלה את רמת הכוננות של הארגון לגבוהה - יותר מימי מבצע "עם כלביא" (ברק בטש)

