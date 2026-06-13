נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב (שבת) כי ברשת החברתית שלו truth כי העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם כבר מחר, ואחריה צפוי להיפתח מצר הורמוז. טראמפ הוסיף: "נאסוף את האורניום הקבור 'בזמן המתאים'".

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"מקווים לעבוד עם איראן, אם דברים לא יסתדרו - יש לנו את האלטרנטיבה האולטימטיבית": הפוסט המלא של הנשיא טראמפ

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, הודיע מוקדם יותר היום כי ארצות הברית ואיראן "קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם, וסביר להניח שהמגעים יסתיימו תוך 24 שעות". טראמפ שיתף בפוסט שפרסם את דבריו של שריף, אולם האיראנים הכחישו: "החתימה על מזכר ההבנות לא תהיה מחר, לא שוללים שתהיה בימים הקרובים".

עוד הוסיפו במשרד החוץ האיראני כי "מזכר ההבנות לא עוסק בשלב זה בסוגיית הגרעין" ואמרו כי ההתמקדות תהיה בסיום המלחמה - כולל בלבנון - ובשחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בטלוויזיה האיראנית ציטטו את משרד החוץ האיראני והבהירו כי המשלחת האיראנית לא מתכננת להגיע לפקיסטן או לז'נבה בימים הקרובים, בזמן שבאלחדת' דווח כי משלחת משא ומתן איראנית שתכלול את שר החוץ עראקצ'י תגיע מחר לפקיסטן כדי לפקח על המשך המגעים עם ארצות הברית.

בכיר בממשל האמריקני מסר כי טראמפ צפוי לקיים פגישות עם מנהיגי איחוד האמירויות, קטר ומדינות אחרות במזרח התיכון בפסגת G-7 שתיערך השבוע בין 15 ל-17 ביוני. הבכיק הוסיף: "אנו חושבים שיש לנו עסקה עם איראן. זו עסקה חזקה". עוד הוסיף כי עם פתיחת מצר הורמוז האמריקנים ישתתפו בפינוי מוקשים, ומדינות ה-G7 עשויות להשתתף במשימה גם הן.

בתוך כך, במשרד החוץ הקטרי התייחסו להתפתחויות: "ראש הממשלה, מוחמד בן עבד א-רחמן, הביע את שביעות רצונה של קטר מההתקדמות שהושגה במשא ומתן ומהודעת פקיסטן על הגעה לנוסח סופי להסכם".