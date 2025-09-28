באיראן חוששים מ"משבר קיומי" בשל חידוש הסנקציות

לאחר החלטת האו"ם, הסנקציות הוטלו הלילה (בין שבת לראשון) על איראן כחלק ממנגנון ה"סנאפבאק". בהצהרת מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, נכתב כי מהלך זה נעשה בהתבסס על "אי ביצוע משמעותי מתמשך התחייבויותיה הגרעיניות", וצוין כי דיפלומטיה היא עדיין אופציה. "עסקה נותרה התוצאה הטובה ביותר עבור העם האיראני והעולם", נכתב.

מזכיר המדינה רוביו אמר בנוסף כי בהחלטה נכתב שההוראות מתייחסות לאיומים הנשקפים מפעילויותיה הגרעיניות של איראן, טילים והנשק הקובנבנציונלי שלה. בנוסף, נכתב כי נדרש משטר האייתולות להשעות פעילויות הקשורות להעשרת אורניום ומים כבדים. "יש להטיל אמברגו על ייצוא נשק לאיראן, להטיל איסורי נסיעה והקפאת נכסים עולמיים, ולאסור על שימוש בטכנולוגיית טילים בליסטיים", צוין מתוך ההחלטה.

בתוך כך, ברויטרס דווח כי מנהיגים דתיים באיראן ניצבים בפני "משבר קיומי", על רקע המבוי הסתום בנושא הגרעין. בסוכנות הידיעות נכתב מפי גורם כי הממסד הדתי "תקוע בין הפטיש לסדן, קיומה של הרפבוליקה האיסלאמית נתון בסכנה", והוסיף: "עמנו אינו יכול לשאת עוד לחץ כלכלי או מלחמה נוספת". ללחצים אלו מתווספות דאגות בשל חשש מחידוש התקיפות הישראליות במדינה, בין היתר על מתקני הגרעין, במדינה והשיחות ייכשלו, כך מסר גורם נוסף לסוכנות.

מנגד, גורם מסר לרויטרס כי חלק ממקבלי ההחלטות באיראן סבורים ששמירה על הסטטוס קוו, ללא מלחמה, ללא הסכם והמשך שיחות - היא "האפשרות הטובה ביותר", מבלי להעניק ויתורים נוספים.