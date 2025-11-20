דיווח: איראן ביקשה מסעודיה סיוע בחזרה לשיחות הגרעין

איראן ביקשה מסעודיה לשכנע את ארצות הברית לחדש את שיחות הגרעין, מה שמראה ומדגיש דאגה בטהרן מפני אפשרות של חידוש התקיפות ישראליות במדינה - כך דווח היום (חמישי) ברויטרס.

סוכנות הידיעות ציינה מפי שני מקורות המעורים בפרטים, כי החרדה הקיימת היא גם בשל חשש מהחמרה במצב הכלכלי במדינה. כזכור, כלי תקשורת איראניים וסעודיים דיווחו יום לפני ביקור יורש העצר הסעודי בבית הלבן, כי מוחמד בן סלמאן העביר לנשיא ארצות הברית טראמפ מכתב מטעם נשיא איראן.

מקורות מסרו לרויטרס כי במכתב צוין כי איראן "אינה מחפשת עימות", ומחפשת שיתוף פעולה אזורי עמוק יותר - ונשארת "פתוחה לפתרון הסכסוך הגרעיני באמצעים דיפלומטיים, בתנאי שזכויותיה מובטחות".