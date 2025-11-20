דיווח: איראן ביקשה מסעודיה סיוע בחזרה לשיחות הגרעין

רויטרס: בשל "דאגה" מחידוש התקיפות הישראליות, נשיא איראן העביר לטראמפ דרך בן סלמאן מכתב - ובו בקשה לפעול "באמצים דיפולמטיים" לסיום הסכסוך הגרעיני • החרדה הקיימת בטהרן נוגעת גם בשל המצב הכלכלי הקשה

ברק בטש
ברק בטש ■ כתב דסק החוץ ■ 
דגל איראן על מבנה שנפגע בתקיפה ישראלית במבצע "עם כלביא"
דגל איראן על מבנה שנפגע בתקיפה ישראלית במבצע "עם כלביא"AP Photo/Vahid Salemi

איראן ביקשה מסעודיה לשכנע את ארצות הברית לחדש את שיחות הגרעין, מה שמראה ומדגיש דאגה בטהרן מפני אפשרות של חידוש התקיפות ישראליות במדינה - כך דווח היום (חמישי) ברויטרס. 

סוכנות הידיעות ציינה מפי שני מקורות המעורים בפרטים, כי החרדה הקיימת היא גם בשל חשש מהחמרה במצב הכלכלי במדינה. כזכור, כלי תקשורת איראניים וסעודיים דיווחו יום לפני ביקור יורש העצר הסעודי בבית הלבן, כי מוחמד בן סלמאן העביר לנשיא ארצות הברית טראמפ מכתב מטעם נשיא איראן. 

מקורות מסרו לרויטרס כי במכתב צוין כי איראן "אינה מחפשת עימות", ומחפשת שיתוף פעולה אזורי עמוק יותר - ונשארת "פתוחה לפתרון הסכסוך הגרעיני באמצעים דיפלומטיים, בתנאי שזכויותיה מובטחות".

