ערוץ "איראן אינטרנשיונל" דיווח הבוקר (שני) מפי מקורות צבאיים, כי משמרות המהפכה מפתחים ראשי נפץ ביולוגיים וכימיים עבור טילים בליסטיים ארוכי טווח.

לפי הדיווח, שמגיע שעות ספורות לפני פסגת טראמפ-נתניהו, חיל האוויר של משמרות המהפכה מעביר משגרי טילים לאזורים המזרחיים של איראן, ועובד בנוסף על ראשי נפץ לא-קונבנציונליים עבור הטילים הבליסטיים.

מקורות, שביקשו להישאר חסויים, מסרו לערוץ כי פעילויות אלו הואצו בחודשים האחרונים - ונמשכים על רקע המתחים האזוריים, והחשש בטהרן מהאפשרות של סבב עימות נוסף מול ישראל וארצות הברית.

פסגת טראמפ-נתניהו ואיום הטילים האיראני

ראש הממשלה צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ בשעה 20:00, השניים צפויים לדון בנושא האיום האיראני - בו צפוי נתניהו להדגיש כי ישראל אינה מעוניינת בסבבי לחימה נוספים, אלא בהפלת משטר האייתולות, כפתרון קבוע לאיום.