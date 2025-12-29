דיווח: איראן מפתחת ראשי נפץ כימיים עבור טילים בליסטיים

מקורות צבאיים מסרו לעיתון "איראן אינטרנשיונל" כי משמרות המהפכה מעבירים משגרים לאזורים המזרחיים של המדינה • העיתוי: זמן קצר לפני פסגת טראמפ-נתניהו • הפעילויות הואצו בחודשים האחרונים מחשש מעימות נוסף

רון צורעמיחי שטיין ■ רון צורעמיחי שטיין
1 דקות קריאה
טילים בליסטיים ארוכי טווח, אילוסטרציה
טילים בליסטיים ארוכי טווח, אילוסטרציהASSOCIATED PRESS/AP

ערוץ "איראן אינטרנשיונל" דיווח הבוקר (שני) מפי מקורות צבאיים, כי משמרות המהפכה מפתחים ראשי נפץ ביולוגיים וכימיים עבור טילים בליסטיים ארוכי טווח.

לפי הדיווח, שמגיע שעות ספורות לפני פסגת טראמפ-נתניהו, חיל האוויר של משמרות המהפכה מעביר משגרי טילים לאזורים המזרחיים של איראן, ועובד בנוסף על ראשי נפץ לא-קונבנציונליים עבור הטילים הבליסטיים.

Video poster
יוסי יהושוע: "נתניהו וטראמפ צפויים לדון בפסגה על איום הטילים הבליסטיים של איראן"

מקורות, שביקשו להישאר חסויים, מסרו לערוץ כי פעילויות אלו הואצו בחודשים האחרונים - ונמשכים על רקע המתחים האזוריים, והחשש בטהרן מהאפשרות של סבב עימות נוסף מול ישראל וארצות הברית.

פסגת טראמפ-נתניהו ואיום הטילים האיראני

ראש הממשלה צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ בשעה 20:00, השניים צפויים לדון בנושא האיום האיראני - בו צפוי נתניהו להדגיש כי ישראל אינה מעוניינת בסבבי לחימה נוספים, אלא בהפלת משטר האייתולות, כפתרון קבוע לאיום.

