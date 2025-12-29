דיווח: איראן מפתחת ראשי נפץ כימיים עבור טילים בליסטיים
מקורות צבאיים מסרו לעיתון "איראן אינטרנשיונל" כי משמרות המהפכה מעבירים משגרים לאזורים המזרחיים של המדינה • העיתוי: זמן קצר לפני פסגת טראמפ-נתניהו • הפעילויות הואצו בחודשים האחרונים מחשש מעימות נוסף
ערוץ "איראן אינטרנשיונל" דיווח הבוקר (שני) מפי מקורות צבאיים, כי משמרות המהפכה מפתחים ראשי נפץ ביולוגיים וכימיים עבור טילים בליסטיים ארוכי טווח.
לפי הדיווח, שמגיע שעות ספורות לפני פסגת טראמפ-נתניהו, חיל האוויר של משמרות המהפכה מעביר משגרי טילים לאזורים המזרחיים של איראן, ועובד בנוסף על ראשי נפץ לא-קונבנציונליים עבור הטילים הבליסטיים.
מקורות, שביקשו להישאר חסויים, מסרו לערוץ כי פעילויות אלו הואצו בחודשים האחרונים - ונמשכים על רקע המתחים האזוריים, והחשש בטהרן מהאפשרות של סבב עימות נוסף מול ישראל וארצות הברית.
פסגת טראמפ-נתניהו ואיום הטילים האיראני
ראש הממשלה צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ בשעה 20:00, השניים צפויים לדון בנושא האיום האיראני - בו צפוי נתניהו להדגיש כי ישראל אינה מעוניינת בסבבי לחימה נוספים, אלא בהפלת משטר האייתולות, כפתרון קבוע לאיום.