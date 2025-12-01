ארה"ב הזהירה את עיראק: "ישראל תפתח במבצע בלבנון"

ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח היום (שני) כי השליח האמריקני טום בארק העביר מסר לעיראק, בו הזהיר מפני מבצע ישראלי שיתרחש בקרוב נגד חיזבאללה בלבנון - שיימשך עד לפירוק ארגון הטרור מנשקו. בארק הזהיר מפני מעורבות של המיליציות השיעיות - דבר שיביא לפעולה ישראלית נגד עיראק.

ביום חמישי האחרון התקיים בלשכת ראש הממשלה הדיון בנושא החזית בלבנון, בצל הפרות הסכם הפסקת האש שמבצע חיזבאללה - וניסיונותיו הבלתי פוסקים להתחמש ולבנות מחדש את כוחו. במהלך הדיון קיבלו שרים, בהם כ"ץ, סקירה אודות היקף ההתעצמות עד כה. השורה התחתונה שניתנה בתום הדיון: אור ירוק מוושינגטון להמשיך בפעולות האכיפה, גם לאחר חיסול הרמטכ"ל טבטבאי בדאחייה בביירות.

טבטבאי, שהיה רמטכ"ל חיזבאללה בפועל ומי שהיה נחשב למספר 2 בארגון, חוסל בתקיפת חיל האוויר בדאחייה. במערכת הביטחון ראו את הבכיר כ"גדול הסרבנים" של חיזבאללה, ומי שהיה לא רק ראש המטה הכללי ואחראי על בניין הכוח - אלא מי שהטה את הכף ובחר בכל פעם התכתשות עם ישראל.