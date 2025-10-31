הסופה העוצמתית "מליסה": מניין ההרוגים בג'מייקה עלה ל-49

ה"גרדיאן" הבריטי דיווח הבוקר (שישי) כי מניין ההרוגים מפגיעת הוריקן "מליסה" בג'מייקה עומד על 49. הרשויות במדינה פועלות כדי להגיע אל מספר מנותקי קשר.

בתוך כך, סוכנות ההגנה האזרחית בהאיטי עדכנה כי מספר ההרוגים כתוצאה מפגיעת ההוריקן במדינה עלה ל-30. נכון לשעה זו, ישנם 20 בני אדם המוגדרים מנותקי קשר. "מליסה", שכבר עזבה את ג'מייקה, הגיע לאחרונה למדינת האי קובה, כשהוא בדרגה 3 ועם רוחות מקסימליות של 190 קמ"ש. יותר מ-700 אלף איש פונו לפני הגעתו, אך טרם דווח על נפגעים או נזקים.

ראש ממשלת ג'מייקה אנדרו הולנס הכריז לאחרונה על מדינתו כאזור מוכה אסון. הסופה פגעה במדינה בעוצמה החזקה ביותר שלה - דרגה 5 בסולם ספיר-סימפסון, ועם רוחות של 280 קמ"ש ומשבים חזקים אף יותר. ההוריקן, אחראי בנוסף למקרי מוות גם ברפובליקה הדומיניקנית.