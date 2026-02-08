צפי להפגנות פרו-פלסטיניות: הרצוג יבקר באוסטרליה השבוע - לראשונה מאז הטבח

נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להמריא מחר (שני) מישראל לביקור באוסטרליה. הממשלה המקומית צפויה לארגן לו קבלת פנים חמה, על מנת להראות את הסולידריות עם הקהילה היהודית, ברקע הטבח שהתרחש במסיבת חנוכה בסידני.

לצד זאת, מפגינים צפויים לארגן ברחבי אוסטרליה מחאות המוניות, בשל טענה כי הנשיא הרצוג הוא "פושע מלחמה". המחאה הגדולה ביותר צפויה להתקיים מחוץ לבניין עיריית סידני, שם מעריכים כי עד 5,000 איש פרו-פלסטינים יפקדו את המקום. האירועים יתקיימו על אף ההגבלות שהוטלו על האזור לאחר הטבח.

ברשת CNN דווח כי המשטרה המקומית הודיעה למפגינים כי במידה וייתאספו באזור בניין העירייה, הם יסתכנו במעצרים. מנגד, מארגן המחאה הפרו-פלסטיני ג'וש ליס השיב כי המפגינים "לא מפחדים" מהמסר המשטרתי.

לאחרונה פרסמנו לראשונה כי בקהילה היהודית בסידני זועמים על הנשיא הרצוג בשל ביקורו הצפוי. ביקורת מתגברת נשמעה בקרב ההנהגה, בשל פגישתו עם ראש הממשלה האוסטרלי - איתו הקהילה מסרבת להיפגש. כזכור, בפיגוע ההמוני בדצמבר 2025 נרצחו 16 בני אדם ועשרות נוספים.

הקהילה היהודית, שעדיין מצויה בהלם ומנסה להתאושש מהאירועים הקשים, מביעה תסכול עמוק מהיעדר צעדים ברורים, מיידיים וחד משמעיים מצד הרשויות האוסטרליות בכלל, ומצד ראש הממשלה אנתוני אלבניזי בפרט, להתמודדות עם גל האנטישמיות הגובר מאז טבח 7 באוקטובר.