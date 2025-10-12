מאחורי הקלעים לעסקה: תפקידו של החתן היהודי ג'ארד קושנר
חתנו של טראמפ נחשב לרוח החיה בקנדציה הקודמת של הנשיא • יחד עם בכירים, הצליח להביא את הסכמי אברהם • הוא מי שניהל את המגעים והשיחות במצרים • כתבנו יצא לבדוק את מאחורי הקלעים להסכם, ומעורבותו של קושנר בו
יגאל רבידשליח i24NEWS לארה"ב
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
בחודש האחרון, מי שניהל את המגעים ואת המשאים והמתנים, היה ג'ארד קושנר, חתנו היהודי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. קושנר, נחשב לרוח החיה, המוציא והמביא בכל הקנדציה הקודמת של טראמפ. בעזרת מזכיר המדינה דאז והשליח גרינבלט - הם הצליחו להביא להסכמי אברהם. כתבנו יגאל רביד יצא לבדוק את מאחורי הקלעים לעסקה שנחתמה.
צפו בכתבה המלאה
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות