הסתיר את קשריו לחמאס: תושב ארה"ב השתתף בטבח 7 באוקטובר

ה-FBI עצר את מחמוד אמין יא-קוב אל־מוחטדי, תושב לואיזיאנה ממוצא פלסטיני, בחשד שסייע לחמאס והשתתף במתקפת 7 באוקטובר, כך דווח הלילה (שבת) ברשת “פוקס ניוז”. על פי החשד, הוא חצה לישראל בבוקר הטבח ופעל באזור כפר עזה.

לפי כתב האישום, בבוקר השבעה באוקטובר, לאחר ששמע על פלישת חמאס לישראל, התחמש אל־מוחטדי, אסף אנשים נוספים, וחצה את הגבול לישראל במטרה לסייע למתקפה. ראיות שנאספו נגדו כוללות נתוני אנטנות סלולריות שהציבו את מכשיר הטלפון שלו בתוך שטח ישראל, סמוך לקיבוץ כפר עזה - אחד ממוקדי הטבח.

בנוסף, ה-FBI טוען כי אל-מוחטדי נתפס בשיחות מוקלטות שבהן דן בהעברת לוחמים ונשק לישראל, ואף נשמע חוגג את אירועי החטיפות. עוד הוצגו תמונות וסרטונים מהתקופה הסמוכה למתקפה, שבהם הוא נראה לבוש ציוד קרבי, חמוש, ועומד לצד לוחמים נוספים, לעיתים כשהוא עונד סמלים המזוהים עם חמאס ועם החזית לשחרור פלסטין.

לאחר הטבח, פרסם אל-מוחטדי פוסטים ברשתות החברתיות וכתב הודעות פרטיות שבהם שיבח את חמאס והצדיק את מעשי האלימות שבוצעו במהלך הטבח. בנוסף, הוא מואשם כי בבקשת הוויזה שלו לארצות הברית הסתיר את קשריו לארגוני טרור, ובכך ביצע עבירת מרמה.