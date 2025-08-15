שליחת האו"ם ממשיכה לעורר סערה: "חמאס הם לא רק רוצחים"

מומלצים -

המשפטנית האיטלקייה פרנצ'סקה אלבנזה, אשר משמשת כשליחת האו"ם המיוחדת למצב זכויות האדם בשטחים, אמרה היום (שישי) כי "חשוב שתבינו, שכאשר חושבים על חמאס - לא בהכרח צריך לחשוב על רוצחים, אנשים חמושים או לוחמים - זה לא ככה".

"אנשים ממשיכים לומר 'אבל חמאס, חמאס, חמאס'... אני לא חושבת שלאנשים יש מושג מה זה חמאס", אמרה אלבנזה, "חמאס הוא כוח פוליטי שניצח בבחירות 2005 - בין אם נרצה בכך ובין אם לא. חמאס בנה בתי ספר, מתקנים ציבוריים, בתי חולים. הוא פשוט היה הסמכות, הסמכות דה פקטו".

ביולי האחרון ארצות הברית הודיעה כי הטילה סנקציות על אלבנזה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הסביר: "אלבנזה הייתה במגעים ישירים עם בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג במאמצים לחקור, לעצור, לכלוא או להעמיד לדין אזרחים של ארצות הברית או ישראל, מבלי לקבל את הסכמתן של שתי המדינות. לא ארצות הברית ולא ישראל הן צד לאמנה של רומא, מה שהופך את פעילותה להפרה חמורה של הריבונות של שתי המדינות".

עוד הסביר כי "ארצות הברית גינתה והתנגדה שוב ושוב לפעולות המוטות והבזויות של אלבנזה, אשר מזמן הפכו אותה לא ראויה לשירות כממלאת תפקיד מיוחד. היא הפיצה אנטישמיות גלויה, הביעה תמיכה בטרור וזלזול גלוי כלפי ארצות הברית, ישראל והמערב. הטייתה הייתה ברורה לאורך כל הקריירה שלה, כולל המלצה לבית הדין הבינלאומי ללא בסיס לגיטימי להנפיק צווי מעצר המכוונים נגד ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט".

בהמשך הודתה אלבנזה כי הסנקציות שהממשל האמריקני הטיל עליה - ישפיעו קשות על חייה. "אני מתגוררת בארצות הברית, בתי אמריקנית ויש לי כמה נכסים שם - אז הסנקציות פוגעות בי", הסבירה בריאיון שנערך ברומא. היא תהתה: "מה אני יכולה לעשות? עשיתי את כל הפעולות הללו בתום לב, והמחויבות שלי לצדק חשובה יותר מאינטרסים אישיים".