ברקע נסיגת צה"ל: הפגנת ענק פרו-פלסטינית באוסטרליה

עשרות אלפי בני אדם הפגינו היום (ראשון) בעצרת פרו-פלסטינית ברובע העסקים של סידני שבאוסטרליה, זאת לאחר שבית המשפט מנע את האפשרות לקיים את המחאה בבית האופרה בעיר.

לפי הדיווחים באוסטרליה, ההפגנה מנתה כ-40 אלף אנשים שקראו "מהים עד הנהר פלסטין תהיה חופשית" בעוד עוטים כאפיה ומניפים דגלי "פלסטין". במקביל לזו, כ-27 הפגנות התקיימו ברחבי המדינה, כולל במלבורן. לטענת מארגני המחאה, ישראל "עדיין מנהלת כיבוש צבאי בעזה ובגדה המערבית", זאת ברקע נסיגת צה"ל ל"קו הצהוב" ברצועת עזה.

בחודש שעבר, מאות אלפי אוסטרלים השתתפו בצעדת ענק שכונתה "יום הזעם" ומטרתה היתה תמיכה בפלסטינים. המחאות, שהתקיימו ביותר מ-40 מוקדים ברחבי המדינה, הגיעו ימים ספורים לאחר פרסום דו"ח הרעב של האו"ם על עזה. נזכיר כי, גורמים רבים בישראל, בהם משרד החוץ ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) תקפו את פרסום הדו"ח, והגדירו אותו שקרי.

במסמך המדובר, הארגון העלה את סיווג המצב בעזה לשלב 5, הרמה הגבוהה והגרועה ביותר בסולם חוסר הביטחון התזונתי החריף. במסמך נכתב בין היתר, כי ישנו רעב במחוז עזה, הכולל את העיר עזה והסביבה, כאשר "תנאים קטסטרופליים" צפויים להתרחב לדיר אל-בלח וחאן יונס עד סוף ספטמבר. עוד נטען בדו"ח כי עד יוני 2026, לפחות 132 אלף ילדים מתחת לגיל חמש צפויים לסבול מתת תזונה חריפה, כולל למעלה מ-41 אלף ילדים בסיכון מוגבר למוות. כמו כן הוסיפו כי כמעט 55,500 נשים הרות ומניקות הסובלות מתת תזונה יזדקקו גם הן למענה תזונתי דחוף.