חשש בישראל: ההגדרה של טראמפ לניצחון על איראן - שונה מזו הישראלית

על רקע התבטאויותיו האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לפיהן המלחמה עשויה להסתיים בקרוב, בכירים בירושלים מביעים חשש כי הגדרת "הניצחון על איראן" בוושינגטון אינה חופפת בהכרח לזו הישראלית.

גורמים המעורים בפרטים ציינו בשיחה עם i24NEWS כי אמנם לא ניכר כרגע פער משמעותי בין הצדדים, אך דברי הנשיא מעוררים דאגה מפני תרחיש שבו ארה"ב תחתור לסיום המערכה בנקודה מוקדמת מזו שישראל הייתה מעדיפה.

על רקע החשש הזה, בישראל נערכים לאפשרות שוושינגטון תרצה לקדם סיום מוקדם של הלחימה.

עם זאת, גורמים ישראלים מדגישים כי נכון לעכשיו אין לכך אינדיקציה בשטח. "הכל ממשיך כרגיל", הסביר גורם בכיר, "התיאום האסטרטגי, קביעת המטרות והאסטרטגיה".

באשר למטרות המבצע, בישראל מדווחים על הישגים משמעותיים בכל הנוגע לפגיעה במערך הטילים הבליסטיים של איראן, אך מציינים כי עדיין נותרו יעדים נוספים בסוגיית הטק"ק שצריך לפעול נגדם. מנגד, האמריקנים מתמקדים במידה רבה באתרי ייצור ושיגור כטב"מים - בין היתר משום שאלו הכלים המרכזיים שבאמצעותם איראן תוקפת את מדינות המפרץ.

לפי נתונים שפרסמו מדינות המפרץ, נרשמה ירידה חדה במספר הטילים הבליסטיים ששוגרו לעברן - אך היקף שיגור הכטב"מים עדיין נותר גבוה.