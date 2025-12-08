העיתון הבריטי "פייננשל טיימס" דיווח היום (שני) כי ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, לא יעמוד בראש "מועצת השלום" ברצועת עזה. לפי הדיווח, המועמד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא יהיה בתפקיד בשל התנגדות של מדינות ערב.

בלייר, שכיהן כשליח למזרח התיכון בעברו, עבד באופן עצמאי עוד טרם הפסקת האש כדי לשפר "תוכנית לנאמנות בין-לאומית" שתנהל את הרצועה בתום המלחמה. מדינות אירופה והמדינות הערביות התנגדו לתוכנותיו, בשל חשש כי הן ידחקו לשוליים את הפלסטינים ולא ייתקבלו אצל תושבי הרצועה.