התנצלות? אשתו של ממדאני מתחרטת על "הכאב שגרמה", אך שותקת על תמיכתה בטרור

הגברת הראשונה של ניו יורק ואשתו של ראש העיר האנטי ישראלי זורהאן ממדאני, ראמה דוואג'י, שברה שתיקה אתמול (רביעי) בראיון למגזין האמנות "Hyperallergic" והתייחסה לראשונה לפוסטים הפוגעניים שפרסמה בעבר וחשפו אותה לביקורת ציבורית קשה. דואג'י הביעה חרטה כללית על "הכאב שגרמה" וציינה כי היא חשה בושה אל מול השפה הבוטה שבה השתמשה בצעירותה: "כשצהובון פרסם לאחרונה ציוצים ישנים שכתבתי כנערה, הרגשתי בושה רבה לאור השפה שהשתמשתי בה, והיא כה מזיקה לאחרים; העובדה שהייתי בת 15 לא מצדיקה זאת", אמרה דוואג'י.

עם זאת, התנצלותה התמקדה באופן בלעדי ב"סגנון" ובשימוש בביטויים פוגעניים (כמו מילת ה-N או ביטויים הומופוביים), תוך שהיא מתעלמת לחלוטין מהתוכן האידיאולוגי האנטי-ישראלי הקיצוני שפרסמה לאורך השנים. בקשת הסליחה של דוואג'י נתפסת כחלקית ומקוממת במיוחד לאור העובדה שלא נמצאה בדבריה מילת חרטה אחת על תמיכתה המפורשת בטרור ובמחיקת מדינת ישראל.

אחת מהטענות שהועלו כלפיה, בין היתר על יתר הכתבת שחשפה את ציוצי העבר של דוואג'י, אוליביה רינגולד, היא שההתנצלות הגיעה רק לאחר חשיפת הפוסטים שעלולים להיחב כפוגעניים ל"בייס" הליברלי של המפלגה, בין היתר אלו שהכילו מילות גנאי כלפי מיעוטים והקהילה הגאה.

בין הפרסומים שנחשפו: פוסט משנת 2015 בו קבעה כי "תל אביב לא צריכה להתקיים מלכתחילה" וכינתה את תושביה "כובשים", ושבחים ב-Tumblr למחבלת ליילה ח'אלד ולפעילי "החזית העממית לשחרור פלסטין". חמור מכך, דוואג'י לא התנצלה על כך שרק בשנה האחרונה סימנה "לייק" לפוסטים שחגגו את זוועות ה-7 באוקטובר, כולל תכנים שהכחישו את מעשי האונס של חמאס וכינו אותם "הונאה המונית".

למרות שהגברת הראשונה טוענת כי החשיפה "שינתה את חייה" וגרמה לה לחשוב מחדש על אחריותה כדמות ציבורית, המבקרים טוענים כי מדובר בניהול משברים ציני ולא בחרטה כנה. בעוד שראש העיר ממדאני הגן על רעייתו בטענה שהיא "אדם פרטי" שאינו מחזיק בתפקיד רשמי, העובדה שהיא נמנעה מלהתנער מהשקפותיה האנטי-ציוניות הקיצוניות מעלה שאלות קשות. התמקדותה של דואג'י ב"נזק שבשפה" במקום ב"תמיכה ברצח עם ובטרור" מותירה את הקהילה היהודית ותומכי ישראל בניו יורק עם תחושה שמשנתה האנטי-ישראלית נותרה בעינה, גם מתוך משכן ראש העיר.