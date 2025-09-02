בלגיה: "נכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם" | שורת הסנקציות שתטיל על ישראל

מומלצים -

שר החוץ של בלגיה מקסים פריווט הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי ארצו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם שתתקיים החודש. כמו כן, המדינה הטילה סנקציות על ישראל.

שר החוץ הבלגי נימק את ההחלטה ואמר כי היא נובעת מ"מחויבות איתנה לשיקום פלסטין" ועל מנת "להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל וחמאס". לדבריו, בלגיה תכיר במדינה פלסטינית במהלך היוזמה המשותפת של צרפת וערב הסעודית.

הסנקציות שתטיל בלגיה על ישראל

• בלגיה תכריז על השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר כ"פרסונה נון גראטה". שר החוץ עוד אמר כי סנקציות דומות יוטלו על כמה ממנהיגי חמאס

• בלגיה תאסור ייבוא מוצרים מההתנחלויות ותגביל את הרכש מחברות ישראליות

• יוגבל הסיוע לבלגים החיים בהתנחלויות, יוטלו סנקציות על מתנחלים שמעורבים בתקיפץ פלסטינים ויוכרזו איסורי טיסה ומעבר לכלי טיס של ממשלת ישראל

השר הבלגי הוסיף כי מדינתו תפעל לקידום השעיית שיתופי פעולה של האיחוד האירופי עם ישראל. הוא ציין כי אחד המהלכים שבלגיה תנסה לקדם הוא השעיית הסכם האסוציאציה שמסדיר את היחסים בין האיחוד האירופי לבין ישראל, כולל בתחום המסחר וכן את השעיית השתתפות ישראל בתוכניות מחקר משותפות עם האיחוד האירופי.

שר החוץ הבלגי ציין כי בגליה תקדם צעדים אירופיים נגד חמאס ויוזמות חדשות למאבק באנטישמיות, תוך גיוס נרחב יותר של כל שירותי הביטחון ושיתוף נציגי הקהילות היהודיות.

בלגיה מצטרפרת לשורת מדינות שהודיעו לאחרונה כי יכירו במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם שתתקיים החודש, ביניהן צרפת, פורטוגל, אוסטרליה, פינלנד, ניו זילנד, מלטה, סן מרינו, אנדורה ולוקסמבורג. בנוסף, בריטניה, קנדה וגרמניה הודיעו כי אם ישראל לא תפסיק את המלחמה בעזה - גם הן יכירו בהקמת מדינה פלסטינית.

במהלך סוף השבוע, דווח כי ההנהגה ברמאללה שוקלת להכריז על עצמה, הרשות הפלסטינית, כמדינה, במהלך העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר הקרוב. המהלך צפוי להיעשות באופן חד-צדדי אך יישאר הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית.