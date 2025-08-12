27 מדינות בקריאה לישראל: "אשרו משלוחי סיוע של ארגונים בינלאומיים לעזה"

מומלצים -

המצב ההומניטרי בעזה "הגיע לרמות בלתי נתפסות" ורעב מתפתח "לנגד עינינו" - כך נכתב היום (שלישי) בהצהרה משותפת של 27 מדינות, בהן אוסטרליה, קנדה, צרפת, יפן ובריטניה, לצד בכירים באיחוד האירופי.

המדינות קראו לישראל לאשר את כל משלוחי הסיוע של ארגוני NGO בינלאומיים, להסיר חסמים בירוקרטיים ולפתוח את כל המעברים והנתיבים להזרמת מזון, תרופות, מים נקיים, דלק וציוד הומניטרי לעזה.

בהצהרה נטען כי דרישות רישום חדשות ומגבילות עלולות להביא לעזיבת ארגונים הומניטריים חיוניים מהשטחים הפלסטיניים, מה שיחמיר את המצב. החותמים הדגישו כי "הסיוע לעולם לא צריך להיות ממוסחר או פוליטי" וקראו להגן על אזרחים, עובדי סיוע וצוותים רפואיים, ולהימנע משימוש בכוח קטלני באתרים לחלוקת מזון.

המדינות הודו לארה"ב, קטאר ומצרים על מאמציהן לקדם הפסקת אש, והדגישו את הצורך בהסדר שיביא להפסקת הלחימה, לשחרור החטופים ולהכנסת סיוע הומניטרי בהיקף רחב.