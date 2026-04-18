חייל צרפתי נהרג בדרום לבנון, מקרון: "כל הסימנים מעידים - חיזבאללה אחראי"

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע היום (שבת) כי חייל צרפתי נהרג במתקפה נגד כוח יוניפי"ל בדרום לבנון. הוא הדגיש כי "כל הסימנים מעידים כי האחריות למתקפה זו מוטלת על חיזבאללה".

בהודעה שפרסם כתב מקרון: "רב-סמל ראשון פלוריאן מונטוריו מהגדוד המוטס ה-17 של חיל ההנדסה במונטובן, נפל הבוקר בדרום לבנון במהלך מתקפה נגד כוחות יוניפי"ל. שלושה מאחיו לנשק נפצעו ופונו. כל הסימנים מעידים כי האחריות למתקפה זו מוטלת על חיזבאללה. צרפת דורשת מהרשויות בלבנון לעצור לאלתר את האשמים ולקחת אחריות לצד כוחות יוניפי"ל".

מכוח יוניפי"ל נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע הטרגי. הערכה ראשונית מצביעה על כך שהאש נורתה על ידי גורמים לא-מדינתיים, כלומר ככל הנראה פעילי חזבאללה.

מיוניפי"ל נמסר כי "הבוקר, סיור יוניפי"ל, שפינה פצצות נפץ לאורך כביש בכפר גנדוריה כדי לחדש קשר עם עמדות יוניפי"ל מבודדות, ספג אש נשק קל מצד גורמים לא-מדינתיים. למרבה הצער, אחד מכוחות השלום מת מפצעיו ושלושה אחרים נפצעו, שניים מהם במצב קשה".

"הפצועים פונו לטיפול רפואי. אנו מביעים את תנחומינו למשפחתו, חבריו ועמיתיו של החייל האמיץ שאיבד את חייו בשירות השלום. מחשבותינו ואיחולינו להחלמתם המלאה והמהירה של הכוחות הפצועים".

"יוניפי"ל מגנה את ההתקפה המכוונת הזו על כוחות השלום העוסקים במשימותיהם. עבודתם של צוותי סילוק פצצות נפץ חיונית באזור הפעילות של המשימה, במיוחד בעקבות מעשי האיבה האחרונים. יוניפי"ל פתחה בחקירה כדי לקבוע את נסיבות התקרית הטרגית. הערכה ראשונית מצביעה על כך שהאש הגיעה מגורמים שאינם מדינתיים (לכאורה חיזבאללה)".

"אנו חוזרים ומדגישים את חובותיהם של כל הגורמים על פי המשפט הבינלאומי ולהבטיח את שלומם ואבטחתם של אנשי ורכוש האו"ם בכל עת. התקפות מכוונות על כוחות שמירת שלום הן הפרות חמורות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ושל החלטת מועצת הביטחון 1701, ועשויות להיחשב כפשעי מלחמה. יוניפי"ל קוראת לממשלת לבנון לפתוח במהירות בחקירה כדי לזהות ולהעמיד את העבריינים לדין על הפשעים שבוצעו נגד כוחות שמירת שלום של יוניפי"ל", נמסר

מצבא לבנון נמסר: "מגנים את התקרית שאירעה עם סיור יוניפי"ל באזור ע'נדוריה-בנת ג'ביל, בעקבות חילופי אש עם חמושים שגרמו לפציעות בקרב אנשי הכוח. פיקוד הצבא מאשר את המשך התיאום ההדוק עם יוניפי"ל בתקופה קריטית זו. הצבא מבצע את החקירה הנדרשת כדי לקבוע את נסיבות התקרית ולעצור את המעורבים".