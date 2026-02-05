טווח של 2,000 ק"מ וראש נפץ כבד: הטיל החדש שחשפה איראן

במהלך חשיפת "עיר טילים" חדשה של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה, שהתקיימה אמש (רביעי), נחשף הטיל הבליסטי המתקדם ביותר של איראן - "חורמשהר 4". סוכנות הידיעות "פארס" פירטה על נתוני הטיל, שמגיעה עד לטווח של 2,000 קילומטרים.

לפי סוכנות הידיעות, לטיל ראש קרב כבד במשקל 1,500 קילוגרים ודיוק פגיעה של כ-30 מטרים. הטיל מגיע למהירות של עד 16 מאך, מחוץ לאטמוספירה, ו-8 בתוך. בטהרן טוענים כי נתונים אלו "יצמצמו למינימום את זמן התגובה של מערכות ההגנה האוויריות של האויב".

https://x.com/i/web/status/2019452128398385577 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"השימוש בראש קרב מתמרן (MaRV), הנחיה בשלב הביניים, הפחתת חתימת המכ"ם ועמידות גבוהה ללוחמה אלקטרונית - מגבירים משמעותית את יכולת החדירה שלו", נוסף.