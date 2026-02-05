טווח של 2,000 ק"מ וראש נפץ כבד: הטיל החדש שחשפה איראן

הטיל של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה, "חורמשהר 4", בעל דיוק פגיעה של כ-30 מטרים • "יצמצם את זמן התגובה של מערכות ההגנה האוויריות של האויב" • הטיל מגיע למהירות של עד 16 מאך מחוץ לאטמוספירה • צפו

ירי טיל בליסטי כחלק מתרגיל של משמרות המהפכה, ארכיון
ירי טיל בליסטי כחלק מתרגיל של משמרות המהפכה, ארכיוןSepahnews via AP

במהלך חשיפת "עיר טילים" חדשה של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה, שהתקיימה אמש (רביעי), נחשף הטיל הבליסטי המתקדם ביותר של איראן - "חורמשהר 4". סוכנות הידיעות "פארס" פירטה על נתוני הטיל, שמגיעה עד לטווח של 2,000 קילומטרים.

לפי סוכנות הידיעות, לטיל ראש קרב כבד במשקל 1,500 קילוגרים ודיוק פגיעה של כ-30 מטרים. הטיל מגיע למהירות של עד 16 מאך, מחוץ לאטמוספירה, ו-8 בתוך. בטהרן טוענים כי נתונים אלו "יצמצמו למינימום את זמן התגובה של מערכות ההגנה האוויריות של האויב".

"השימוש בראש קרב מתמרן (MaRV), הנחיה בשלב הביניים, הפחתת חתימת המכ"ם ועמידות גבוהה ללוחמה אלקטרונית - מגבירים משמעותית את יכולת החדירה שלו", נוסף.

