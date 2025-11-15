איראן: משמרות המהפכה השתלטו על המכלית שהייתה בדרך לסינגפור

איראן הודיעה היום (שבת) כי חיל הים של משמרות המהפכה, הם שהשתלטו על מכלית הנפט "טלרה", שהפליגה אמש מאיחוד האמירויות בדרכה לסינגפור.

לטענת איראן, המכלית "טלרה" נשאה 30 אלף טון של חומרים פטרוכימיים. לאחר שזוהתה, היא נעצרה ונלקחה "לצורכי חקירה", בטענה כי המטען שהובילה נחשב ללא חוקי ושפעולה זו בוצעה "כדי להגן על האינטרסים הלאומיים" של המדינה.

אמש הודיעו גורמים אמריקנים על האירוע, לאחר שזיהו כי המכלית, ששטה דרך מצר הורמוז, סוטה מדרכה ושטה לכיוון איראן. סוכנות הידיעות AP דיווחה כי כלי טיס מאויש מרחוק מסוג MQ-4C טריטון, של חיל הים האמריקני, חג מעגל האזור בו הייתה "טלרה" בשעות בה נתפסה.