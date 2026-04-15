הפנטגון נערך להרחבה משמעותית של הנוכחות הצבאית במזרח התיכון, עם שיגורם של כ-10,000 חיילים נוספים לאזור בימים הקרובים, כך דווח היום (רביעי) ב"וושינגטון פוסט". המהלך, שמתבצע ביוזמת ממשל טראמפ, נועד להגביר את הלחץ על איראן להגיע להסכם מדיני שיסיים את הסכסוך המתמשך. במקביל, גורמים אמריקאים מציינים כי וושינגטון נערכת לאפשרות של תקיפות נוספות ואף פעולות קרקעיות במקרה שהפסקת האש השברירית לא תחזיק מעמד, מה שמעיד על נחישות הממשל להביא להכרעה מהירה של המערכה.

הכוחות הנעים לאזור כוללים כ-6,000 חיילים על סיפון נושאת המטוסים USS George H.W. Bush המלווה בספינות מלחמה, אשר צפויה לבצע מסלול חריג סביב יבשת אפריקה בדרכה למפרץ. אליהם יצטרפו כ-4,200 לוחמים נוספים מקבוצת התקיפה האמפיבית Boxer, הכוללת את יחידת המשלוח ה-11 של חיל הנחתים. כוחות אלו, המצוידים במסוקים ובכלי נחיתה ימיים, יתגברו את יחידות הנחתים שכבר הגיעו לאזור בסוף חודש מרץ מיפן, וייצרו עוצמה צבאית חסרת תקדים במרחב הימי האסטרטגי.

אחד היעדים המרכזיים של הכוחות המגיעים הוא הידוק המצור הימי על איראן וסיכול ניסיונות תמיכה לוגיסטיים במשטר. גורמים ביטחוניים מציינים כי צוותי השתלטות מיומנים של ה-Navy SEALs והנחתים מאומנים להשתלט על כלי שיט חשודים במפרץ הפרסי, תוך מוכנות להתנגדות אלימה מצד הצוות או למתקפות איראניות באמצעות רחפנים וסירות מהירות. למרות הסיכון הגבוה הכרוך במשימות אלו, וושינגטון רואה בהן מרכיב קריטי בשבירת יכולת העמידה של טהרן ובבידודה המוחלט מהזירה הבינלאומית.

מעבר למצור הימי, הממשל דן בתוכניות מבצעיות להסלמה קרקעית אפשרית בשטח איראן עצמה. בין האפשרויות שנבחנות בדרגים הגבוהים: פשיטות של כוחות מיוחדים להוצאת חומר גרעיני, הנחתת כוחות בקו החוף ובאיים אסטרטגיים להגנה על המצרים, ואף השתלטות על האי ח'ארג – מתקן ייצוא הנפט המרכזי של איראן. מהלכים אלו נועדו לשלול מאיראן את נכסיה האסטרטגיים ביותר ולהבהיר למשטר כי המשך הסירוב לדרישות האמריקאיות עלול להוביל לאובדן שליטה על תשתיות חיוניות במדינה.