נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם הערב (שני) במסיבת עיתונאים מיוחדת בה סיפר על מבצע החילוץ הדרמטי של הטייסים מאיראן.. כבר בדברי הפתיחה שלו סטה טראמפ מהנאום הכתוב, ואמר על איראן: "אפשר להשמיד את איראן בלילה אחד, זה עשוי להיות מחר בלילה".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

טראמפ התייחס באמירתו לדד ליין שהציב לאיראן, שתוקפו יפוג ביום רביעי ב-03:00 (שעון ישראל) לפתיחת מצר הורמוז. במידה ויפקע האולטימטום, טראמפ הבטיח ש"כל הגיהנום ייפול על איראן, אם הורמוז לא ייפתח".

בנוגע למבצע הדרמטי בו חולץ מפעיל מערכות הנשק האמריקני שהופל יחד עם הטייס מעל שמי איראן, אמר טראמפ: "הוריתי לצבא האמריקני לעשות כל מה שאפשר כדי להחזיר אותו. לאף אחד אין את הציוד או את הצבא שלנו". הנשיא פירט שהאיראנים קיבלו תמריצים למצוא את הטייס, בין היתר פרס על ראשו של הנווט בגובה 60,000$ - סכום אסטרונומי בכלכלה הכושלת של איראן. טראמפ אמר כי הנווט נפצע, דימם וטיפל בפצעים של עצמו בזמן שהוא טיפס על מצוקים, ובמקביל יצר קשר עם הצבא האמריקני. הנווט הצליח להימנע ממעצר על ידי האיראנים במשך 48 שעות.

לפי טראמפ, האיראנים ידעו שיש על אדמתם נווט שנאבק על חייו כיוון שמישהו הדליף לגוף תקשורת שאחד מאנשי הצוות (הטייס) חולץ, אך ישנו עוד אחד שלא חולץ. טראמפ לא פירט מהיכן הגיעה ההדלפה, אך הוסיף שצריך למצוא את המדליפן הזה ושמדובר ב"אדם חולה". הנשיא איים עליו במאסר, וביקש לדעת את שמו.

בהמשך החמיא הנשיא למתווכים האמריקנים סטיב ויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר שנכחו בחדר, ונתן לראש הCIA ג'ון רטקליף, את הבמה. הסוכנות הייתה מעורבת במבצע הטעיה שהיה הכרחי להצלחתו של מבצע החילוץ. לפי רטקליף, זה היה מירוץ נגד הזמן למצוא את הנווט מהר ככל הניתן ובו בזמן להטעות את האוייב.

אחריו, דיבר מזכיר המלחמה פיט הגסת׳, ואמר שבשני מבצעי חיפוש "הלוחמים שלנו הפגינו אומץ ונחישות. היה בלתי אפשרי לתפוס אותם. הצבא של איראן היום הוא מובך ומושפל - והוא צריך להיות". לאחר שדיבר על הסמליות בה חולץ איש הצוות בזמן חג פסחא, והודעת הטייס בקשר God is good, הגסת' הוסיף ש"היום יהיה היום העצים ביותר של תקיפות מאז תחילת המלחמה. היום יהיה יום התקיפות העצים ביותר באיראן - ומחר עוד יותר".

לאחר מכן חזר טראמפ וענה לשאלות עיתונאים. בהתייחס למפגינים האיראנים ואזרחים שנפגעים גם הם מהתקיפות, אמר: "האיראנים צריכים להתקומם נגד המשטר, אך יהיו לכך השלכות גדולות. אם מישהו (באיראן) יודע שאם הוא יפגין יירו בו ויהרגו אותו - זה בעייתי. העם האיראני יהיה מוכן לסבול פגיעה בתשתיות המדינה בשביל החופש. איראנים אומרים לנו - בבקשה תמשיכו להפציץ. הם רוצים חופש. הם חיו בעולם אלים מאוד".

בנושא ישראל, ביקר טראמפ את אובמה והסכם הגרעין ״שתיעדף את איראן על פני ישראל״. כמו כן ביקר יהודים בניו יורק או בכל מקום אחר בארה״ב שמצביעים לדמוקרטים - וקרא לכך "בלתי מתקבל על הדעת". הנשיא הוסיף ששוחח עם ראש הממשלה נתניהו אתמול ואמר לו ש"אם ארה״ב לא הייתה משמידה את הגרעין האיראני - ישראל עכשיו לא הייתה קיימת".