הדד-ליין של טראמפ לאיראן: "שישי, שבת או ראשון מקסימום"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לאיים על איראן. היום (שלישי) אמר הנשיא כי "אולי נצטרך לתת להם מכה גדולה נוספת, אני עדיין לא בטוח - אתם תגלו בקרוב מאוד", אמר טראמפ, "אני נותן עד יום שישי, שבת או במקסימום ראשון להגיע לעסקה".

"צריך לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אנחנו מנהלים משא ומתן איתם. איראן רוצה נשק גרעיני כדי לפוצץ את המזרח התיכון והעולם - זה לא יקרה", אמר טראמפ, "הייתי שעה לפני הוראה על תקיפה. זה היה מתבצע למעשה ממש עכשיו. הספינות היו מלאות, הכל היה מוכן".

"אני חושב שאנחנו קרובים לעסקה. מדינות המפרץ התקשרו אליי ביומיים האחרונים כדי לומר שהייתה התקדמות משמעותית, כולם במאמצי המשא ומתן ביחד". הוא עוד הוסיף כי "חשוב להשיג את האורניום המועשר".

"קיבלתי שיחה אתמול", אמר טראמפ, "אמרו לי 'אדוני אתה יכול לחכות? אנחנו קרובים לעסקה'". הנשיא המשיך: "אם היה להם נשק גרעיני, הם היו מפציצים את ישראל, ואז את יתר מדינות המזרח התיכון, זה היה שואה גרעינית. הנשק הגרעיני היה יכול לרסק את ארה"ב, את לוס אנג'לס, לא אתן לעולם להתפוצץ במשמרת שלי".