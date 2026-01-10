מצטרפים לעם באיראן: הפגנות נגד משטר האייתוללות ברחבי העולם

מזה שבועיים שהמחאות באיראן הולכות ומסלימות, והצבא כבר איים בתגובה נגד המפגינים. כמו כן המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, העלה את הכוננות במדינה לגבוהה ביותר במדינה - יותר ממה שהייתה בזמן מבצע "עם כלביא". לצד המחאות בתוך איראן, גם ברחבי העולם מתקיימות הפגנות של איראנים גולים אשר מצטרפים לבני עמם וקוראים להפלת המשטר.

על פי תיעודים שמגיעים מהרשתות החברתיות וסוכנויות הידיעות, מחאות נגד הרפובליקה האיסלאמית נצפו בארצות הברית, בריטניה, גרמניה, יפן, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד והונגריה.

במחאות שהתקיימו בסידני, המפגינים קראו "מוות לחמינאי". בעיר פרת' שבאוסטרליה, קבוצת איראנים המתגוררים בעיר קיימה הפגנת תמיכה במרד הלאומי באיראן, וקראה "יחי המלך", בהתייחסות ליורש העצר של השאה, רזה פהלווי. בסרטון שעלה לרשתות החברתיות, לצד דגלי איראן שלפני המהפכה האיסלאמית, חלק מהמפגינים נשאו גם דגלי ישראל, אך עם זאת לא ידוע האם מדובר בסרטון עדכני.

בלונדון קבוצת מפגינים פרצה לשגרירות איראן במדינה. אחד המפגינים הסיר את דגל הרפובליקה האסלאמית בשגרירות איראן בלונדון, והחליף אותו בדגל האריה והשמש.

ביום שישי התאספו איראנים המתגוררים בניו יורק בתמיכה במהפכה הלאומית של איראן וביורש העצר הגולה רזה פהלווי, ואמרו כי סגירת האינטרנט לא תשתיק את המפגינים בתוך המדינה וכי קולם ממשיך להישמע.

https://x.com/i/web/status/2010011611919200457 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כחלק מהבעת התמיכה במפגינים, רשת X (טוויטר לשעבר) החליפה את דגל איראן של משטר האייתולות, בדגל איראן של שלטון השאה. בשל כך, דגל איראן הוסר מחשבונו האישי של המנהיג העליון עלי חמינאי.