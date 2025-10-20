"חי באשליה אם חושב שהגרעין הושמד": חמינאי בעקיצה לטראמפ

המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי יצא היום (שני) בשורת ציוצים ארוכה בחשבון ה-X שלו. בין המסרים השונים שכתב: לעג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולהשערתו בנוגע להשמדת מתקני הגרעין, והאשמת ארצות הברית ביצירת ארגון הטרור הסוני "דאעש".

‏"אנחנו נמצאים בעיצומה של 'מלחמה רכה', בה האויב מנסה לדכא את העם של הצד השני, ולגרום לו לאבד כל תקווה במדינתו", כתב. הוא פנה לעם האיראני: "אתם, הזוכים במדליות הן בתחומי הספורט והן בתחומי המדע, הצלחתם לנוע בדיוק בכיוון ההפוך ממאמצי האויב".

עוד הוסיף והתייחס למעורבותו של נשיא ארצות הברית במלחמה בישראל: "הוא ניסה להעניק תקווה לציונים הכובשים ולהעלות את המורל שלהם, בעזרת קומץ מילים ריקות וגחמותו".

"זהו הניתוח שלי למסעו לפלסטין הכבושה: במהלך מלחמת 12 הימים, הציונים ספגו מכה כה קשה עד שלא יכלו להאמין. הם לא ציפו לזה, ואיבדו תקווה. הנשיא האמריקני נסע לפלסטין הכבושה כדי לחלץ אותם מייאושם", הוסיף.

‏"טילים איראניים הצליחו לחדור למעמקי כמה ממרכזי המשטר הציוני החשובים ולהשמידם. טילים אלה נבנו על ידי איראנים. לא קנינו אותם משום מקום אחר", כתב.

בהמשך, הוא האשים את ארצות הברית בפשעי מלחמה כשכתב כי "אין ספק שארצות הברית היא השותפה העיקרית לפשעי המלחמה המתרחשים בעזה. משאבים ונשק אמריקאים הועמדו לרשות המשטר הציוני בשפע כדי שניתן יהיה להטיל אותם על תושבי עזה חסרי ההגנה".

"‏נשיא ארצות הברית אומר שהם נלחמים בטרור, אבל יותר מ-20 אלף ילדים ותינוקות נהרגו במתקפות אלה. האם הילדים האלה היו טרוריסטים? האם הילדים האלה היו טרוריסטים? אתם הטרוריסטים!", כתב.

זאת ועוד, לא חסך חמינאי, והאשים את ארצות הברית, "הטרוריסטים", לדבריו, בלא פחות מיצירת ארגון המדינה האיסלאמית (דאעש). "‏אתם, ארצות הברית, הטרוריסטים שיצרו את 'דאעש' ושלחו אותו לפגוע במערב אסיה", כתב. "מספר גורמי 'דאעש' נמצאים כעת בשליטת ארצות הברית. הם מוחזקים במקום כלשהו כדי שניתן יהיה להשתמש בהם בכל מקום שירצו ובכל עת בעתיד", טען.